Промсвязьбанк подарит Mercedes-Benz за покупки

Промсвязьбанк предлагает своим клиентам – держателям банковских карт принять участие в акции "Автомобиль за покупки" и выиграть Mercedes-Benz С класса.

Для того, чтобы получить шанс выиграть автомобиль, необходимо быть владельцем любой банковской карты Промсвязьбанка и с 1 августа до 30 сентября 2012 года совершать как можно больше (но не менее 10) безналичных операций по оплате товаров/услуг на сумму от 990 рублей за каждую покупку. Клиент, который совершит наибольшее количество операций, получит автомобиль Mercedes-Benz от банка. Промсвязьбанк также берет на себя оплату НДФЛ. Акция проводится во всех филиалах, дополнительных и операционных офисах Промсвязьбанка, в том числе во Владивостоке.

«Золотой Рог».