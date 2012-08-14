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Кинотеатры Владивостока установят новое оборудование на кредиты ВТБ24
14 Августа 2012, 20:21 | Владивосток
Два кинотеатра Владивостока установят новое оборудование благодаря кредитным средствам ВТБ24.
"Сотрудничество банка с предприятиями индустрии развлечений и сферы услуг Приморья помогает создавать устойчивую финансовую платформу для развития местных компаний. Это позволяет предпринимателям предоставлять более высокий уровень сервиса жителям и гостям нашего города", - отметил управляющий региональным офисом банка во Владивостоке Александр ВЯЛКОВ.
«Золотой Рог».
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