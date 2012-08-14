Кинотеатры Владивостока установят новое оборудование на кредиты ВТБ24

Два кинотеатра Владивостока установят новое оборудование благодаря кредитным средствам ВТБ24.

"Сотрудничество банка с предприятиями индустрии развлечений и сферы услуг Приморья помогает создавать устойчивую финансовую платформу для развития местных компаний. Это позволяет предпринимателям предоставлять более высокий уровень сервиса жителям и гостям нашего города", - отметил управляющий региональным офисом банка во Владивостоке Александр ВЯЛКОВ.

«Золотой Рог».