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Налоговая служба проводит во Владивостоке дни открытых дверей
Деловая газета «Золотой Рог» сообщает, что в следующие пятницу и субботу, 23 и 24 июня в налоговых инспекциях Приморского края пройдут дни открытых дверей:
- 23 июня с 9.00 до 16.45 часов;
- 24 июня с 10.00 до 15.00 часов.
В рамках мероприятия налогоплательщики – физические лица узнают о порядке исчисления налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов, о налоговых льготах.
Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы по налогообложению.
Физические лица смогут подать заявление на получение льготы по налогам, при наличии необходимых документов.
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