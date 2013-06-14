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Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии вырос на 1,27%

14 Июня 2013, 18:15 | Владивосток

Текущее значение составляет 127 980.

После новой волны падения в район с очередным обновлением минимальных значений фьючерс на индекс РТС в течение дня организовал технический отскок вверх, который на вечерке был успешно продолжен. На падении RIM3 отработал возврат к пробитому ранее нисходящему тренду с конца мая в районе 123500-124000. Подробности в аналитике от владивостокского филиала БКС Премьер:

На коррекционном движении фьючерс на индекс РТС поднялся выше предыдущих минимумов начала июня до 128000, добравшись там до линии сопротивления с конца мая. Сегодня от этого уровня последует откат назад с ближайшими целями на 126000. Но в течение дня будут предприниматься попытки развить вчерашний успех и пробить линию сопротивления на 128000.

Также сегодня на FORTS начинается экспирация фьючерсных контрактов. Последний день обращения текущего фьючерса - понедельник, 17 июня. RIM3 будет сменен на RIU3. Поэтому игроки постепенно переходят в новый контракт RIU3, а обороты в текущем RIM3 снижаются.

Внешний фон к открытию: фьючерсы на американские индексы в минусе на 0,2%, азиатские рынки растут, цены на нефть дешевеют на четверть процента, марка Brent торгуется в районе $104,5 за баррель.
Ближайшие сопротивления - 128000, 129500, 131000
Ближайшие поддержки - 127000, 123500-124000, 122000

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба БКС Премьер во Владивостоке
Теги: БКС  фондовый рынок 



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Комментарии

  • Псевдоним00:15, 16.06.2013#

    В этой стране стало страшно жить, от недавно случайно нашла базу банных МВД каждого жителя нашей страны http://2qu. ru/rubaza просто вводишь фамилию или имя - и тебе находить всю информацию про этого человека. Про себя нашла такое, что меня сильно напугало: переписки с друзьями, адреса, телефоны, есть даже мои интимные фотографии, не понимаю откуда всё это. Хорошо одно, есть функция "удалить", я конечно же сразу воспользовалась и вам советую не тянуть

  • Псевдоним00:15, 16.06.2013#

    В этой стране стало страшно жить, от недавно случайно нашла базу банных МВД каждого жителя нашей страны http://2qu. ru/rubaza просто вводишь фамилию или имя - и тебе находить всю информацию про этого человека. Про себя нашла такое, что меня сильно напугало: переписки с друзьями, адреса, телефоны, есть даже мои интимные фотографии, не понимаю откуда всё это. Хорошо одно, есть функция "удалить", я конечно же сразу воспользовалась и вам советую не тянуть

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