www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

Фондовые рынки. Премаркет: Сильные макроданные, снижение опасений по QE

14 Июня 2013, 18:13 | Владивосток

Сегодня эксперты владивостокского филиала БКС Премьер прогнозируют краткосрочный отскок. Российские рынки акций, как ожидается, начнут день ростом. Сильные макроданные из США (снижение числа заявок на пособие по безработице и рост розничных продаж в мае) улучшили настроения. Американскую статистику, опубликованную в последние дни, в лучшем случае можно назвать смешанной, что позволяет рынкам надеяться на то, что программа QE не будет завершена в ближайшее время (заседание ФРС 18 июня).

Рост в США и Азии. На этом фоне американские рынки акций повысились по итогам вчерашнего дня (DJIA +1.21%, S&P 500 +1.48%). Сегодня утром такая же динамика отмечается и на азиатских площадках (Hang Seng +0.99%, Shanghai +0.21%, Nikkei +2.36%). Фьючерсы на S&P снижаются (-0.28%) после роста накануне, фьючерсы на Brent торгуются на уровне $104.66 за барр., ниже уровня открытия.

Вчера: Снижение на глобальных рынках. Существенные продажи, начавшиеся во вторник, не смогли дать стимул для отскока – российские рынки акций последовали за мировыми индексами и завершили день в «минусе». Ключевой катализатор – перспективы сокращения QE – заставил Всемирный банк понизить прогнозы по росту мировой экономики, что будет предполагать сокращение спроса на сырьевые товары. На этом фоне инвесторы предпочитают закрывать позиции в российских бумагах. В конце дня рынки отыграли часть потерь на фоне позитивных данных из США.

По итогам дня. Цены на нефть Brent (+1.58% до $104.60 за барр.), рубль укрепился к доллару RUB 31.97, РТС (-0.16%), ММВБ-50 (-1.49%).

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба БКС Премьер во Владивостоке
Теги: фондовый рынок  БКС 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним00:14, 16.06.2013#

    В этой стране стало страшно жить, от недавно случайно нашла базу банных МВД каждого жителя нашей страны http://2qu. ru/rubaza просто вводишь фамилию или имя - и тебе находить всю информацию про этого человека. Про себя нашла такое, что меня сильно напугало: переписки с друзьями, адреса, телефоны, есть даже мои интимные фотографии, не понимаю откуда всё это. Хорошо одно, есть функция "удалить", я конечно же сразу воспользовалась и вам советую не тянуть

  • Псевдоним00:16, 16.06.2013#

    В этой стране стало страшно жить, от недавно случайно нашла базу банных МВД каждого жителя нашей страны http://2qu. ru/rubaza просто вводишь фамилию или имя - и тебе находить всю информацию про этого человека. Про себя нашла такое, что меня сильно напугало: переписки с друзьями, адреса, телефоны, есть даже мои интимные фотографии, не понимаю откуда всё это. Хорошо одно, есть функция "удалить", я конечно же сразу воспользовалась и вам советую не тянуть

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru