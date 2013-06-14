Фондовые рынки. Премаркет: Сильные макроданные, снижение опасений по QE

Сегодня эксперты владивостокского филиала БКС Премьер прогнозируют краткосрочный отскок. Российские рынки акций, как ожидается, начнут день ростом. Сильные макроданные из США (снижение числа заявок на пособие по безработице и рост розничных продаж в мае) улучшили настроения. Американскую статистику, опубликованную в последние дни, в лучшем случае можно назвать смешанной, что позволяет рынкам надеяться на то, что программа QE не будет завершена в ближайшее время (заседание ФРС 18 июня).

Рост в США и Азии. На этом фоне американские рынки акций повысились по итогам вчерашнего дня (DJIA +1.21%, S&P 500 +1.48%). Сегодня утром такая же динамика отмечается и на азиатских площадках (Hang Seng +0.99%, Shanghai +0.21%, Nikkei +2.36%). Фьючерсы на S&P снижаются (-0.28%) после роста накануне, фьючерсы на Brent торгуются на уровне $104.66 за барр., ниже уровня открытия.

Вчера: Снижение на глобальных рынках. Существенные продажи, начавшиеся во вторник, не смогли дать стимул для отскока – российские рынки акций последовали за мировыми индексами и завершили день в «минусе». Ключевой катализатор – перспективы сокращения QE – заставил Всемирный банк понизить прогнозы по росту мировой экономики, что будет предполагать сокращение спроса на сырьевые товары. На этом фоне инвесторы предпочитают закрывать позиции в российских бумагах. В конце дня рынки отыграли часть потерь на фоне позитивных данных из США.

По итогам дня. Цены на нефть Brent (+1.58% до $104.60 за барр.), рубль укрепился к доллару RUB 31.97, РТС (-0.16%), ММВБ-50 (-1.49%).

ZRPRESS.RU, Владивосток.