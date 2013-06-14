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Российский регулятор упорно пытается удержать рубль от стремительного падения

14 Июня 2013, 14:17 | Владивосток

Рассчитывать на сильное ослабление рубля в ближайшее время не стоит

Евро и рубль сегодня находятся под давлением и снижаются по отношению к доллару. Основным драйвером для ухода из рисковых активов стала негативная статистика из Китая, вышедшая в прошедшие выходные. Торговый баланс в стране за май вырос до 20,4 млрд долларов, объем промышленного производства увеличился на 9,2% в годовом выражении, а инвестиции в основные средства составили в годовом выражении 20,4%.

Рубль потерял к доллару 6 копеек. Основным драйвером для данной динамики является снижение нефтяных котировок. По сорту Brent потери составляют уже более 0,5%. При этом накануне состоялось заседание Банка России по процентной ставке. ЦБ оставил основную ставку на уровне 8,25%, но снова снизил ставки по операциям на длительные сроки, что, впрочем, совсем не стало сюрпризом для участников торгов. В свою очередь в последнее время российский регулятор упорно пытается удержать рубль от стремительного падения, проводя постоянные продажи иностранной валюты. В прошедшую пятницу объем интервенций даже увеличился с традиционных 2,2 млрд рублей до 2,89 млрд, что говорит о возможно скором укреплении или по крайней мере консолидации российской валюты у достигнутых отметок. В свою очередь дополнительной поддержкой рублю может стать очень сильное сопротивление по паре в виде отметки 32,5, а также налоговой период в стране, который начнется во второй половине текущего года.

Евро снижается к доллару на 0,02%. Европейская валюта ожидаемо оттолкнулась от уровня 1,33 и сегодня незначительно корректируется. При этом в случае пробоя вверх 1,33, евро реализует модель «двойное дно» и может укрепиться в район 1,35. Поддержкой для данной пары сегодня служит статистика Франции, где промышленное производство неожиданно выросло на 2,2% за апрель, вместо ожидавшихся 0,2%. Тем временем индекс доверия инвесторов в еврозоне за июнь составил -11,6 пункта, что также демонстрирует незначительное улучшение в регионе.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба БКС Премьер во Владивостоке
Теги: валюта  доллар  валютный рынок  БКС  рубль  евро 



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