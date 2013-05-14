"Владхлеб" пустит прибыль на развитие

Акционеры ОАО «Владхлеб» (крупнейшее хлебопекарное предприятие Приморья) на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2012 года, а чистую прибыль в размере 80,648 млн рублей оставить нераспределенной.

«Учитывая необходимость обеспечения предприятия постоянным запасом сырья, учитывая условия работы с поставщиками строго по предоплате, а также ужесточение требований технических регламентов для хлебопекарной отрасли, совет директоров рекомендовал в целях пополнения оборотных средств прибыль по итогам 2012 года не распределять, дивиденды не выплачивать», - пояснил на годовом собрании гендиректор «Владхлеба» Дмитрий ШИНКАРЕНКО.

В компании отмечают, что финансовое состояние в течение всего 2012 года ухудшилось, так как цены на муку выросли на 46%. Учитывая перебои с поставками муки, предприятие вынуждено держать большой запас сырья (на 3 месяца) для бесперебойной работы, что требует больших финансовых вложений.

«Объемы продаж по сравнению с 2011 годом не увеличились, стоит отметить постоянный рост конкуренции и вытеснение продукции общества развивающимися торговыми сетями в городе и крае. В целях сохранения объемов производства и реализации продукции предприятие в 2012 году начало работу по выходу на рынок Дальневосточного региона», - отметил Дмитрий Шинкаренко.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.