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Старые акционеры уходят из «Кедра»
14 Марта 2012, 22:22 | Владивосток
В банке «Кедр» произошла очередная смена акционеров: первый зампред правления банка, как сообщает РБК daily, Надежда КОЛОФИДИНА и ее дочь Галина ФЕДОРОВА продали 27% акций банка лицам, аффилированным с подмосковным банком «Пушкино».
Пакет в 12%, принадлежавший г-же Колофидиной, выкупил Алексей АЛЯКИН, который в конце 2011 года имел долю 19,36% в банке «Пушкино». Пакет в 15% акций, принадлежавший г-же Федоровой, приобрел зампред правления и акционер (13,92%) банка «Пушкино» Алексей РАЩУПКИН.
Автор: По сообщениям пресс-служб
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