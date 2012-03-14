Старые акционеры уходят из «Кедра»

В банке «Кедр» произошла очередная смена акционеров: первый зампред правления банка, как сообщает РБК daily, Надежда КОЛОФИДИНА и ее дочь Галина ФЕДОРОВА продали 27% акций банка лицам, аффилированным с подмосковным банком «Пушкино».

Пакет в 12%, принадлежавший г-же Колофидиной, выкупил Алексей АЛЯКИН, который в конце 2011 года имел долю 19,36% в банке «Пушкино». Пакет в 15% акций, принадлежавший г-же Федоровой, приобрел зампред правления и акционер (13,92%) банка «Пушкино» Алексей РАЩУПКИН.