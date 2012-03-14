ВТБ 24 открыл вторую точку продаж ипотеки во Владивостоке

Региональный офис банка ВТБ 24 во Владивостоке открыл новый специализированный модуль ипотечного кредитования. Это вторая точка продаж ипотеки ВТБ 24 в столице Приморья.

Работа в новом модуле продаж ипотеки построена по принципу «одного окна»: все связанные с приобретением недвижимости вопросы - от проведения первой консультации и выбора оптимальной ипотечной программы до оформления сделки - решаются непосредственно в офисе банка. «Появление новой площадки ипотечного кредитования - один из важных этапов своевременного развития банка. Рынок недвижимости Приморья имеет потенциал для роста, у населения региона есть устойчивый спрос на покупку жилья в кредит. Ипотечное кредитование становится все более востребованным», - отметил управляющий региональным офисом ВТБ 24 в Приморском крае Александр ВЯЛКОВ.