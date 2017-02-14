Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Новая купюра с символом Владивостока может стать пластиковой
Мост на остров Русский попал на 2 000 рублей
Банк России намерен использовать пластик при изготовлении одной из новых банкнот номиналом 200 или 2000 рублей, на которых будут изображены символы Севастополя и Дальнего Востока - мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской области.
Дизайн и защитные признаки новых банкнот будут утвержден советом директоров Банка России в апреле, сообщил первый зампред Банка России Георгий ЛУНТОВСКИЙ.
Первая в России пластиковую банкнота будет выпущена в первом квартале 2018 года. Номинал купюры составит 100 рублей, она будет посвящена чемпионату мира по футболу 2018 года.
Ранее совет директоров Банка России утвердил символы новых банкнот номиналами 200 и 2000 рублей.
На банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя - изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2 000 рублей появятся символы Дальнего Востока - мост на остров Русский во Владивостоке и космодром "Восточный" в Амурской области.
Конкурс по выбору символов для новых банкнот проводился с июня по октябрь 2016 года. В нем приняли участие свыше 5 тыс. достопримечательностей из 1,113 тыс. городов России. Отбор проходил в три этапа. Граждане впервые смогли самостоятельно предложить и выбрать то, что должно быть изображено на новых денежных знаках. Итоги конкурса были объявлены 7 октября 2016 года, победили Дальний Восток и Севастополь.
За Дальний Восток проголосовало 546 тыс. 675 человек, за Севастополь - 543 тыс. 858 человек, за Казань (Казанский Кремль, Приволжский федеральный университет) - 537 тыс. 843 человека, Сочи («Роза хутор», Олимпийский стадион «Фишт») - 513 тыс. 334 человека, Волгоград (скульптура «Родина-мать зовет!», Мамаев курган) - 513 тыс. 270 человек.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Новости тематики
- Новая купюра с символом Владивостока может стать пластиковой
- Мост на остров Русский оценили в 2 тысячи рублей
- Владивосток проигрывает в конкурсе на символы для новых банкнот в 200 и 2000 рублей
- Владивосток вышел во второй этап конкурса претендентов для размещения на двухтысячной купюре
- Сбербанк поможет ловить покемонов во Владивостоке
- Владивосток вышел в финал "купюрного" голосования
- Примсоцбанк направит на выплату дивидендов 148,7 млн рублей
- Во Владивостоке принят бездефицитный бюджет на 2016 год
- Во Владивостоке решили отказаться от доллара
- ВЭФ: Свободного хождения юаня и иены во Владивостоке не будет
Новости раздела
- Новая купюра с символом Владивостока может стать пластиковой
- Мост на остров Русский оценили в 2 тысячи рублей
- Банк жены Дарькина сворачивает программу "Мой дельфин"
- Проблемы малого бизнеса обсудят на "круглом столе" в редакции деловой газеты "Золотой Рог"
- Стипендию "Альфа-Шанс" получат еще десять первокурсников ДВФУ
- Альфа-банк провел бизнес-треннинг для своих клиентов во Владивостоке
- Банкиры во Владивостоке открывают свои закрома
- Владивосток проигрывает в конкурсе на символы для новых банкнот в 200 и 2000 рублей
- Во Владивостоке пройдет конференция Альфа-Банка "Внешнеэкономическая деятельность: решения для роста"
- Смена "Служить России" провела День финансиста в ВДЦ "Океан"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Часть Приморья из-за глобального потепления уйдет под воду (карта)
- Крупный приморский продавец электроники увлекся строительством
- Пушкарёв жестко прошелся по рублю
- Владельцы компаний в Приморье массово избавляются от бизнеса
- Владивосток сравнили со старой дачей
- Очередное заседание суда по делу охранников Пушкарева стало посмешищем
- Известная страховая компания уходит с рынка ОСАГО
- На гигантском кладбище кораблей в Бангладеш найдены суда из Приморья (фото)
- Жителям Владивостока стала доступна "Кнопка жизни"
- Рынок недвижимости в Приморье фактически рухнул