Новая купюра с символом Владивостока может стать пластиковой

Мост на остров Русский попал на 2 000 рублей

Банк России намерен использовать пластик при изготовлении одной из новых банкнот номиналом 200 или 2000 рублей, на которых будут изображены символы Севастополя и Дальнего Востока - мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской области.

Дизайн и защитные признаки новых банкнот будут утвержден советом директоров Банка России в апреле, сообщил первый зампред Банка России Георгий ЛУНТОВСКИЙ.

Первая в России пластиковую банкнота будет выпущена в первом квартале 2018 года. Номинал купюры составит 100 рублей, она будет посвящена чемпионату мира по футболу 2018 года.

Ранее совет директоров Банка России утвердил символы новых банкнот номиналами 200 и 2000 рублей.

На банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя - изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2 000 рублей появятся символы Дальнего Востока - мост на остров Русский во Владивостоке и космодром "Восточный" в Амурской области.

Конкурс по выбору символов для новых банкнот проводился с июня по октябрь 2016 года. В нем приняли участие свыше 5 тыс. достопримечательностей из 1,113 тыс. городов России. Отбор проходил в три этапа. Граждане впервые смогли самостоятельно предложить и выбрать то, что должно быть изображено на новых денежных знаках. Итоги конкурса были объявлены 7 октября 2016 года, победили Дальний Восток и Севастополь.

За Дальний Восток проголосовало 546 тыс. 675 человек, за Севастополь - 543 тыс. 858 человек, за Казань (Казанский Кремль, Приволжский федеральный университет) - 537 тыс. 843 человека, Сочи («Роза хутор», Олимпийский стадион «Фишт») - 513 тыс. 334 человека, Волгоград (скульптура «Родина-мать зовет!», Мамаев курган) - 513 тыс. 270 человек.

Газета «Золотой Рог», Владивосток