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Морские порты России в январе продемонстрировали устойчивый рост
Порты Дальнего Востока также показали хорошую динамику.
Ассоциация морских торговых портов вчера представила операционные результаты морских портов России за январь. Совокупные объемы грузооборота повысились на 6.2% г-н-г до 45.2 млн т (против +5.6% г-н-г в 2012 г.). Объемы перевалки экспортных грузов увеличились на 7.2% г-н-г (против +8.9% г-н-г в 2012 г.), импортных грузов – на 19.8% г-н-г (против +6.2% г-н-г в 2012 г.), каботажных грузов – на 15.4% г-н-г против снижения на 1% г-н-г по итогам 2012 г. Объемы транзитного грузооборота продолжили падать (-17% г-н-г) после снижения на 18.4% г-н-г в 2012 г.
Наилучшую динамику продемонстрировали порты Арктического бассейна – объемы перевалки грузов повысились в 1.5 раза г-н-г против снижения показателя на 5.7% в 2012 г. Мы связываем хороший результат с увеличением перевалки наливных грузов более чем в 2 раза на фоне благоприятных погодных условий в зимние месяцы. Порты Балтийского бассейна и Дальнего Востока также показали хорошую динамику: +8.3% г-н-г против +11.6% г-н-г в 2012 г. и +8.1% г-н-г против +6.9% г-н-г в 2012 г. соответственно.
Портам Азово-Черноморского бассейна удалось показать рост всего на 3.7% г-н-г в связи со штормом, который остановил перевалку грузов на несколько дней. В результате Новороссийский порт продемонстрировал снижение на 4% г-н-г, что негативно, поскольку Приморский порт, в котором НМТП принадлежит терминал, также показал снижение на 12.5% г-н-г по итогам месяца.
Некоторые эксперты считают, что результаты могли быть и лучше. «Хотя сектор морских портов России продолжил расти в январе, некоторые порты продемонстрировали негативную динамику в связи с непростыми погодными условиями и/или локальными трендами. Январь оказался неудачным месяцем для НМТП, поскольку Новороссийский и Приморский порты показали снижение г-н-г по итогам месяца», - рассказал начальник отдела продаж филиала БКС Премьер во Владивостоке Евгений Касков.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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