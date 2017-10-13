В биткоин и доллар остается только верить

Дальневосточные эксперты полагают, что доллар уже давно стал фиатной валютой, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) в ходе «Аякс бизнес форума-2017» затронули будущее криптовалют, их практическое применение, а также возможность создания в Приморье первой криптобиржи. Инициатор этой идеи Председатель НП «Лига финансовых институтов» Александр ИВАШКИН (Владивосток) высказал собственное видение проблемы.

По его мнению, цифровая валюта бросила своеобразный вызов традиционным банкам, налоговым органам, эмиссионным центрам. Хотя такого содержания валюта при определенном развитии в будущем позволит потребителям избавиться от бесчисленного множества посреднических организаций, участвующих в финансово-экономическом обмене. Сегодня криптовалюта, например биткойн (bitcoin)- одна из первых криптовалют, настолько популярна, что многим людям её название знакомо много более, чем само понятие «криптовалюта».

Выпуск криптовалют

Александр Ивашкин рассказывает, что эмиссия (выпуск) цифровых валют основана на методах криптографии, то есть на шифровании данных повышенной сложности. Выпуск новых денег осуществляется через схему «proof-of-work», которая накладывает серьёзные ограничения на возможности недобросовестных участников системы оказывать на неё влияние или самовольно эмитировать нужные им суммы денег. Технология «proof-of-work» подразумевает, что единственный способ выпускать валюту – это затрачивать огромные компьютерные мощности на выполнение большого количества вычислительных задач. То есть люди, собираясь в сети, тратят ресурсы компьютера на то, чтобы появлялись новые деньги. И чем больше операций проделывают их вычислительные машины, тем больше виртуальных монет появляется. Децентрализованное функционирование и сетевые распределения - особенность структуры любой криптовалюты. Иными словами, можно говорить об отсутствии единого сервера, оказывающего управляющее воздействие. Объединённые в сеть компьютеры на основе программного обеспечения совмещают свои ресурсы для поддержания работоспособности и безопасности системы. При этом все транзакции (переводы) производятся мгновенно, без посредников и практически бесплатно. Затрачиваются только ресурсы электричества и компьютеров. Кроме того, эта система почти анонимна. Однако на сегодняшний день существуют альтернативные валюты, которые эту проблему решили, если её таковой считать.

Причем, впервые в истории человечества этот процесс вырвался из под контроля традиционных финансовых институтов. Ведь сущность любых денег заключается в том, что они служат необходимым активным элементом, составной частью экономической деятельности общества и самым важным звеном воспроизводственного процесса. Ну, а коль так - что удивительного в том, что появилась криптовалюта с ценой «доверия» к ней, как и к «фиатным деньгам».

"Фиатные деньги"

Александр Ивашкин поясняет, что фиатные деньги (англ. «fiat money»), более известны также как декретные деньги. Это валюта, которую правительство объявляет в качестве законного средства платежа, несмотря на то, что она не имеет никакой внутренней стоимости и не обеспечена резервами. Исторически, большинство валют было основано на обеспечении физическим товаром, таким как золото или серебро, но фиатные деньги обеспечиваются исключительно доверием к государству. Простейший пример – доллар США. Размеры госдолга этой державы давно превысили любые допустимые пределы, но на курсе доллара это никак не сказывается. Более того, сегодня подавляющая часть бумажных денег в мире является фиатными деньгами. Поскольку они не привязаны к физическому обеспечению или валютным резервам, они всегда подвержены риску обесценивания вследствие гиперинфляции.

Ряд финансистов полагает, что криптовалюта - это суррогатная оппозиция существующим фиатным деньгам. Президент Лиги финансовых институтов напротив считает, что криптовалюты, несмотря на все подводные камни, становятся той альтернативой, которую искала экономика. Ведь основную функцию денег (мера стоимости, средства обращения, средства платежа, средства накопления и мировых денег) они с успехом выполняют. А хранить, переносить и делить их вообще несложно. Поэтому криптовалюта,- это своего рода эрзац-деньги с ограниченным хождением.

В то же время в прошлом месяце рынок криптовалют получил несколько ударов, которые привели к резкому снижению общей капитализации рынка. Первый удар - «сентябрьский» запрет проведения ICO в Китае (ICO это сбор денег компанией с использованием криптовалют. Он напоминает размещение ценных бумаг на бирже (IPO) и систему краудфайндинга (добровольное финансирование), второй - закрытие китайских криптовалютных бирж. Однако, рынок восстанавливается и готов бить новые рекорды. Если 2 сентября капитализация рынка почти достигла $180 млрд, то уже 15-го сентября она провалилась ниже $100 млрд.

Однако в последнее время мы наблюдаем стабилизацию и поступательный рост. На сегодняшний день капитализация уже составляет примерно $143 млрд., в этой небольшой, по меркам мировых финансов, сумме есть и «русские» деньги. Кстати, для сравнения- вложения России в казначейские облигации США-US Treasuries на июль- $103,1 млрд.. За сентябрь месяц инвесторы и трейдеры китайского крипто-рынка перенаправили свои средства на рынок Японии, где биткоин уже является официальным платежным средством. Как утверждает Александр Ивашкин, более 40 закрытых в Китае ICO вернули инвесторам около $1,1 млрд, однако, есть данные, что средства были просто перенаправлены в Гонконг и Сингапур, где регуляторы чуть больше заботятся о защите инвесторов и разрабатывают адекватные нормы по регулированию ICO.

По мнению экспертного сообщества есть предположение, что запретительные «сентябрьские» меры Китая по криптовалюте – временные - и ставят своей целью намерение китайского правительства поставить криптовалюты – хотя бы в рамках своей экономики – под полный контроль. А в это время две крупнейшие экономики мира - США и Япония - создают законодательное поле для операций с криптовалютами, прозрачные процедуры ICO и систему защиты инвесторов, вкладчиков. Кстати, в конце сентября южнокорейский биржевой рынок биткоинов официально превзошел Китай, став третьим по величине рынком биткоинов в мире, вслед за Японией и США.

Криптоэкономика

Совсем недавно вице-премьер России Юрий ТРУТНЕВ сказал о том, что «…ситуация с энергообеспечением Дальнего Востока достаточно пестрая, у нас есть изолированные энергосистемы и есть центры, где электроэнергии производится больше, чем необходимо...» и поэтому избыток может быть использован для «выработки» биткоинов. По мнению Александра Ивашкина, такое заявление Юрия Трутнева привело в восторг российское «крипто-сообщество». Дешевая электроэнергия - первый шаг к технологиям для получения криптовалют и привлечения инвестиций в виде криптовалют. Но мир не стоит на месте и майнинг - не единственная технология создания новых блоков.

Альтернативами являются форжинг (англ.forging-ковка), а также минтинг (англ. minting-чеканка монет). Но, пожалуй, под пристальным вниманием сейчас альтернативный подход к распределению права на создание блоков - принцип Proof-of-Stake. В этой концепции вероятность создать блок, а значит, и право получить награду (в виде комиссий или эмитируемой валюты), зависят не от того, сколько вы вложили усилий (сожгли электричества), а от того, сколько у вас валюты в этой системе. Поэтому самые современные и продвинутые криптовалюты отказываются от принципа Proof-of-Work.

В любом случае представляется, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе буквально под боком России происходит в определенной мере начальная фаза передачи эстафеты мирового финансового лидерства. С точки зрения Александра Ивашкина, этот факт может быть временным и неопределенным. Ведь введение криптовалют в глобальный торговый и денежный оборот настолько же фундаментальное событие, как и создание в свое время мировой резервной валюты, коим сегодня является национальная валюта США доллар.

Поэтому для Дальнего Востока в новых условиях хозяйствования (Свободный порт Владивосток, Территории опережающего развития) появился своеобразный шанс - создать в Приморье «Криптовалютный финансовый центр».

Владивостокская криптобиржа

Такую идею, разумеется, серьезно притормозит «профессиональная» полемика о криптовалюте: каково ее определение, и что это (иное имущество, финансовый актив, иностранная валюта, цифровой товар, дериватив), подлежит ли налогообложению, облагается ли НДС, и как та самая криптовалюта согласуется с «антиотмывочным» законом 115-ФЗ, как идентифицировать и контролировать крипто-кошельки и т.д.

Александр Ивашкин полагает, что криптовалюта сможет легализоваться в России в ближайшие два-три года, а может и ближайшую пятилетку! Все потому, что у топ-менеджеров ЦБ РФ и Минфина в голове лежит постулат по регулированию криптовалют - это огромная финансовая пирамида со всеми ее высокорисковыми признаками. Два ответственных органа, а мнений, в итоге, уже даже не два, а существенно больше. Вот поэтому выход видится в том, что необходимо провести в новых условиях хозяйствования Дальнего Востока исследовательский эксперимент и просто-напросто сделать "пилотный проект"- открыть «Криптовалютную обменную биржу» во Владивостоке. Предположим на базе Дальневосточного федерального университета. За счет объединения ресурсов российского "крипто-сообщества", ДВФУ, регуляторов финансового рынка реально создать рейтинговую Биржу. Тем более, что с Владивостоком практически в одном часовом поясе находятся высокорейтинговые японские и корейские биржевые площадки по криптовалютам, отличающиеся не только широким ассортиментом пар, но и высокой степенью надежности и лучшими котировками. Одновременно с этим российские регуляторы просто обязаны сконцентрироваться на легализации технологии "блокчейн" с тем, чтобы информация, которая хранится в блокчейне, имела такую же юридическую силу, как информация, которая хранится сейчас на иных носителях (бумажных, облачных, электронных и др.).

По мнению Александра Ивашкина, в функционал "Криптобиржи-Владивосток" вписать разрешение на обмен криптовалюты на криптовалюту (биткоинов, эфириумов,а также Ripple, Litecoin, Dash, Nem и других). Предоставить участникам максимальное количество способов ввода-вывода средств и сделать минимальные комиссии. В будущем отдельным лицензионным брокерам разрешить работать на «плече» криптовалюта-фиатные деньги. Поскольку в РФ (как и во всем мире) нет закона, запрещающего менять одну крипту на другую, то в общем так можно измерить рынок и его объемы. Для успешной деятельности Биржи необходимо будет обеспечивать анонимность и конфиденциальность будущих платежей. Одновременно, на Криптобирже-Владивосток с помощью инструментов по привлечению инвестиций, организовать выпуск ICO под прозрачные высокотехнологичные стартапы. Т.е. как бы стать частью законодателей крипто-моды на начальном становлении криптобирж в АТР, стандартов их деятельности. В такой дальневосточной «песочнице» легко оценить как сам проект Криптобиржи-Владивосток, так и возможности альтернативных инвестиционных проектов Дальнего Востока. Кроме всего прочего, такая биржа сможет стимулировать всё большее количество инвестиций и объединений в российском криптовалютном секторе. Реализация такого "пилотного проекта" кроме всего прочего диагностирует вовлечение криптовалют в экономический процесс ДВ региона.

Кстати

Российские власти собираются взять под контроль эмиссию и обращение криптовалют. Об этом заявил глава Минфина Антон СИЛУАНОВ. По его словам, это решение было принято на совещании у президента России Владимира ПУТИНА. «Договорились о следующем — о том, что необходимо государству осуществлять регулирование процесса эмиссии криптовалют, майнинга, процесса обращения, разработать и принять соответствующие законы», — сказал министр.

Как известно, 10 октября Владимир Путин провел совещание по проблемам криптовалют. Он отметил, что использование цифровых денег несет серьезные риски. В совещании принимали участие помощник президента России Андрей БЕЛОУСОВ, министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира НАБИУЛЛИНА, генеральный директор компании Qiwi Сергей СОЛОНИН.

В сентябре замглавы Минфина России Алексей МОИСЕЕВ сообщил, что российские власти пока не будут вводить регулирование криптовалют и сконцентрируются на легализации технологии блокчейн.

Подготовила Яна МАЛЬЦЕВА.