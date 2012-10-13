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Долгожданный отскок вывел индексы в зеленую зону
ВЛАДИВОСТОК, 12 октября, ZRPRESS. На мировых фондовых рынках к концу недели наблюдается умеренно позитивная динамика. И происходит это даже вопреки снижению Испанского рейтинга. Многие эксперты опасаются углубления рецессии и роста противоречий между регионами и центральным правительством.
«В этом можно разглядеть и некий позитивный момент, ведь после снижения рейтинга рост доходностей испанских облигаций может подтолкнуть правительство к более скорому обращению за помощью», - считает руководитель учебного центра ФГ БКС во Владивостоке Роман Эйдис.
Он отметил, что новости из Китая также не обрадовали инвесторов, ведь, по данным агентства Fox со ссылкой на анонимные источники в КНР, крупнейшие банковские организации страны выдали на 50 млрд. юаней меньше того объема новых кредитов, которые были выданы по итогам августа.
Fitch Ratings подтвердило рейтинги 12 крупнейших международных банков, завершив, таким образом, пересмотр рейтингов 12 из 13 банков, входящих в группу Международных коммерческих и универсальных банков. А потребительские цены в Германии не изменились, во Франции за сентябрь снизились и 0,3%
«Все эти факторы в ближайшем времени могут продолжать оказывать положительное влияние на фондовые площадки, и при текущих высоких ценах на нефть российский рынок может демонстрировать даже опережающую динамику», - считает Роман Эйдис.
Рекомендации от ФГ БКС на конец недели:
В целом на российском фондовом рынке сегодня наблюдается умеренный рост, ММВБ и РТС прибавляют примерно по 0,3%
Лидеры роста сегодня ХолМРСК (+1,7%), Магнит (+1,4%) и ВТБ (+1,1%) , при этом в лидерах снижения вчерашний лидер роста КамАЗ (-0,978%)
В связи с высокими ценами на нефть советую обратить внимание на такие компании как Лукойл, Роснефть и Сургутнефтегаз, очень вероятно, что именно они в ближайшее время будут в лидерах роста.
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
- 1. Международный валютный фонд считает, что Греции необходимо дать дополнительные два года.
- 2. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги 12 крупнейших международных банков.
- 3. Нефть сорта Brent закрепилась выше 115долл./баррель.
- 4. Снижение по индексам потребительских цен в Германии и Франции.
Негативные факторы:
- 1. Агентство Standard&Poor's снизило суверенный кредитный рейтинг Испании на две ступени.
- 2. Снижение кредитования в Китае.
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