Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке пройдет конференция Альфа-Банка "Внешнеэкономическая деятельность: решения для роста"
20 сентября в конференц-зале отеля «Азимут» во Владивостоке состоится конференция Альфа-Банка «Внешнеэкономическая деятельность: решения для роста». В центре внимания — ситуация в экономике и факторы, влияющие на бизнес компаний - участников ВЭД, рассказывает деловая газета "Золотой Рог".
Участие в мероприятии примут представители Дальневосточного таможенного управления, которые расскажут о преимуществах удаленной технологии оплаты таможенных платежей и некоторых особенностях валютного контроля. Генеральный директор новосибирского юридического бюро «Коптева, Стриж и партнеры» Надежда СТРИЖ, выступит с обзором судебной практики в области налоговой оптимизации предприятий внешнеэкономической сферы деятельности.
Во втором, практическом блоке конференции будет рассказано, как с помощью современных технологий упростить экспортно-импортные операции. Руководитель дирекции расчетного бизнеса Альфа-Банка Петр ЗУБРИЦКИЙ выступит с темой об электронном валютном контроле, директор отдела развития и продаж Альфа-Банка Дмитрий КОМИССАРОВ - о конвертации онлайн, начальник управления международного комплаенса Альфа-Банка Дмитрий УСТИНСКИЙ - о факторах санкционных рисков.
Информационным партнером мероприятия выступает Издательская компания «Золотой Рог». К участию приглашаются директора и финансисты предприятий импортеров и экспортеров. Зарегистрироваться можно на сайте Альфа-Банка по ссылке: https://alfa--bank.timepad.ru/event/364562/
Конференция пройдет 20 сентября с 10 до 13 часов по адресу: г. Владивосток, ул. Набережная, д. 10, первый этаж, конференц-зал «Санкт-Петербург».
Новости тематики
- Во Владивостоке пройдет конференция Альфа-Банка "Внешнеэкономическая деятельность: решения для роста"
- На Русском может быть создан финансовый центр Дальнего Востока
- Новый банк во Владивостоке откроется на "проклятом месте"
- О легкой покупке квартиры в Санкт-Петербурге расскажут в Сбербанке во Владивостоке
- Первый семинар для ипотечных клиентов провел Сбербанк во Владивостоке
- Банк "Югра" открыл еще один офис во Владивостоке
- Первый Центр электронных сервисов открыл Сбербанк во Владивостоке
- Сбербанк приглашает на экскурсию в строящийся жилой комплекс во Владивостоке
- Сбербанк во Владивостоке приглашает на экскурсию по новостройкам бизнес и эконом класса
- Примсоцбанк направит на выплату дивидендов по итогам 2014 года 145 млн рублей
Новости раздела
- Владивосток проигрывает в конкурсе на символы для новых банкнот в 200 и 2000 рублей
- Во Владивостоке пройдет конференция Альфа-Банка "Внешнеэкономическая деятельность: решения для роста"
- Смена "Служить России" провела День финансиста в ВДЦ "Океан"
- Владивосток вышел во второй этап конкурса претендентов для размещения на двухтысячной купюре
- Сбербанк поможет ловить покемонов во Владивостоке
- На Русском может быть создан финансовый центр Дальнего Востока
- Владивосток вышел в финал "купюрного" голосования
- Примсоцбанк направит на выплату дивидендов 148,7 млн рублей
- Горячая линия о назначении пенсий будет проведена в Приморье
- Новый банк во Владивостоке откроется на "проклятом месте"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В прибрежных водах Дальнего Востока появились косатки-мутанты
- Ученые: кесарево сечение серьезно влияет на здоровье ребенка
- В России вновь ажиотажный спрос на доллары
- Полицейские написали жесткую памятку о том, как отбиваться от цыган-гипнотизеров
- Хитом Летнего Кубка КВН во Владивостоке стала шутка о том, как "Адмирал" "натянул" "Амур"
- Французская корпорация будет производить во Владивостоке электрооборудование
- Партизанск обогнал даже Сочи!
- В Приморье такси столкнулось КАМАЗом (Фото, Видео)
- За рыбалку на Ханке приморцев оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого
- У берегов Приморья запахло жареным
Looking for the easiest way how to do work at home. I can suggest a website that you can learn how to trade and make good money from it. Just Google Superior Trading System.