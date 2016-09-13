Во Владивостоке пройдет конференция Альфа-Банка "Внешнеэкономическая деятельность: решения для роста"

20 сентября в конференц-зале отеля «Азимут» во Владивостоке состоится конференция Альфа-Банка «Внешнеэкономическая деятельность: решения для роста». В центре внимания — ситуация в экономике и факторы, влияющие на бизнес компаний - участников ВЭД, рассказывает деловая газета "Золотой Рог".

Участие в мероприятии примут представители Дальневосточного таможенного управления, которые расскажут о преимуществах удаленной технологии оплаты таможенных платежей и некоторых особенностях валютного контроля. Генеральный директор новосибирского юридического бюро «Коптева, Стриж и партнеры» Надежда СТРИЖ, выступит с обзором судебной практики в области налоговой оптимизации предприятий внешнеэкономической сферы деятельности.

Во втором, практическом блоке конференции будет рассказано, как с помощью современных технологий упростить экспортно-импортные операции. Руководитель дирекции расчетного бизнеса Альфа-Банка Петр ЗУБРИЦКИЙ выступит с темой об электронном валютном контроле, директор отдела развития и продаж Альфа-Банка Дмитрий КОМИССАРОВ - о конвертации онлайн, начальник управления международного комплаенса Альфа-Банка Дмитрий УСТИНСКИЙ - о факторах санкционных рисков.

Информационным партнером мероприятия выступает Издательская компания «Золотой Рог». К участию приглашаются директора и финансисты предприятий импортеров и экспортеров. Зарегистрироваться можно на сайте Альфа-Банка по ссылке: https://alfa--bank.timepad.ru/event/364562/

Конференция пройдет 20 сентября с 10 до 13 часов по адресу: г. Владивосток, ул. Набережная, д. 10, первый этаж, конференц-зал «Санкт-Петербург».