АТБ: новые сервисы и возможности

В «Азиатско-Тихоокеанском Банке» (ОАО) стартовал проект по интеграции банкоматных сетей АТБ и ОАО КБ «Мастер-банк». Благодаря объединению сетей двух банков клиенты – владельцы карт платежной системы VISA International – получили возможность по льготным ставкам снимать наличные средства в устройствах обеих организаций.

Список сети банкоматов и POS-терминалов «Мастер-банка» можно найти на сайте банка, а также узнать в отделениях АТБ. Кроме того, АТБ приобрел у профильной компании ООО «МоБиПлаС» процессинговый центр. Наличие собственного процессингового центра дает банку иной, более современный технологичный статус. Процессинговый центр обеспечивает возможности ускоренной разработки и внедрения на рынок новых продуктов для розничных и корпоративных клиентов, а также продвижения услуг дистанционного банковского обслуживания клиентов и расширяет функциональные возможности карточных продуктов.

Досье "ДК"

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) занимает 1-е место по величине чистых активов среди региональных банков Дальнего Востока и Сибири и входит в тройку крупнейших федеральных банков, зарегистрированных на данной территории России («МДМ Банк», «Восточный экспресс-банк»). Региональная сеть АТБ включает более 177 отделений в 77 населенных пунктах 15 регионов страны. «Мастер-банк» (ОАО) входит в десятку банков-лидеров в России и европейской части по выпуску и обслуживанию пластиковых карт, количеству собственных банкоматов и сервисных точек (более 2000 банкоматов) занимая по данным на начало 2011 года, 4-е место в профильном рейтинге РБК.