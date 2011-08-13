www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.24 р. 100 JPY: 57.39 р.
EUR: 73.72 р. 10 CNY: 97.37 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

АТБ: новые сервисы и возможности

13 Августа 2011, 01:16 | Владивосток

В «Азиатско-Тихоокеанском Банке» (ОАО) стартовал проект по интеграции банкоматных сетей АТБ и ОАО КБ «Мастер-банк». Благодаря объединению сетей двух банков клиенты – владельцы карт платежной системы VISA International – получили возможность по льготным ставкам снимать наличные средства в устройствах обеих организаций.

Список сети банкоматов и POS-терминалов «Мастер-банка» можно найти на сайте банка, а также узнать в отделениях АТБ. Кроме того, АТБ приобрел у профильной компании ООО «МоБиПлаС» процессинговый центр. Наличие собственного процессингового центра дает банку иной, более современный технологичный статус. Процессинговый центр обеспечивает возможности ускоренной разработки и внедрения на рынок новых продуктов для розничных и корпоративных клиентов, а также продвижения услуг дистанционного банковского обслуживания клиентов и расширяет функциональные возможности карточных продуктов.

Досье "ДК"

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) занимает 1-е место по величине чистых активов среди региональных банков Дальнего Востока и Сибири и входит в тройку крупнейших федеральных банков, зарегистрированных на данной территории России («МДМ Банк», «Восточный экспресс-банк»). Региональная сеть АТБ включает более 177 отделений в 77 населенных пунктах 15 регионов страны. «Мастер-банк» (ОАО) входит в десятку банков-лидеров в России и европейской части по выпуску и обслуживанию пластиковых карт, количеству собственных банкоматов и сервисных точек (более 2000 банкоматов) занимая по данным на начало 2011 года, 4-е место в профильном рейтинге РБК.

Автор: По сообщениям пресс-службы банка
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru