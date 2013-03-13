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Европейская статистика стала поводом для коррекции
Российский рынок находится под незначительным давлением и торгуется на отрицательной территории. При этом европейские индексы теряют чуть более 0,1%, а фьючерс на S&P500 теряет 0,2%.
Не добавляют оптимизма и нефтяные котировки. Потери по сорту Brent составляют уже 0,3%.
Из статистики сегодняшнего дня можно выделить только потребительские цены в Германии, которые за февраль выросли на 1,8% в годовом исчислении, а также промышленное производство Великобритании, которое в январе неожиданно снизилось на 1,2%. Таким образом, статистика Еврозоны по-прежнему не впечатляет и может сыграть решающую роль в определении будущего направления.
Тем временем председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу отметил действенность реформ, которые направлены на сокращение долгов и улучшение платежных балансов европейских стран. Впрочем, неустойчивость экономического подъема в различных государственных блоках продолжает быть основной проблемой Европы и пока она далека от разрешения.
Значимых событий до конца дня не предвидится и фондовые площадки, вероятно, закончат его вблизи текущих отметок.
Корпоративные события
Акции «Мегафона» прибавляют более 0,8% на фоне их включения в индекс Market Vectors, по итогам ежеквартального пересмотра.
Тем временем акции Polyus Gold будут включены в состав индексов FTSE Global Equity и FTSE All World Equity, благодаря чему они прибавляют уже более 4,3%.
Сильнее рынка сегодня также торгуются акции Акрона (+0,2%), Уралкалия (+0,2%) и Аэрофлота (+0,6%).
В лидерах падения ОГК-5 (-2%), ПИК (-2,1%) и Мечел (-1,6%).
Иван КОПЕЙКИН, эксперт БКС Экспресс.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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