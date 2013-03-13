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Доллар копит силы перед решительным рывком

13 Марта 2013, 09:22 | Владивосток

 

Евро и рубль по отношению к доллару последние дни практически не изменяются и продолжают консолидироваться вблизи недавно достигнутых ключевых отметок. При этом внешний фон достаточно нейтрален и значимых драйверов для движения в ту или иную сторону не присутствует.

Рубль теряет к доллару 1 копейку. При этом российская валюта в своем снижении вновь может винить низкие цены на нефть, которые после небольшого отскока накануне, вновь падают и теряют 0,3%. Впрочем, высокие ставки межбанковского кредитования сглаживают эффект снижающейся нефти и поддерживают рубль.

На сегодняшней торговой сессии пара доллар/рубль находится в непосредственной близости к своему ключевому сопротивлению (30,85), пробив которое следующей целью может стать 31,1. Между тем новостной фон пока не способствует большим движениям и российская валюта какое-то время может торговаться в узком диапазоне 30,6 – 30,85.

Сопротивления: 30,85/ 31 / 31,2
Поддержки: 30,5/ 30,35 / 30,2

График

 

Евро снижается к доллару на 0,11%. Европейская валюта по-прежнему находится на грани ускорения нисходящего движения при пробое отметки 1,299. Пока шаткое равновесие с трудом удается сохранять, но малейший негатив способен уронить евро к 1,27. При этом статистика европейских стран сейчас совсем не способствует росту валюты региона и вполне может стать катализатором для дальнейшего ослабления евро. Вчера плохие данные по промышленному производству опубликовала Франция (-1,2%), а сегодняшнее снижение инфляции (индекса оптовых цен) в Германии за февраль до 0,1% убирает все препятствия на пути ЕЦБ к смягчению денежно-кредитной политики уже на ближайшем заседании.

Сопротивления: 1,315 /1,325/1,34
Поддержки: 1,299/ 1,287/ 1,275

График

 

Значимых данных сегодня не ожидается и рисковые валюты вполне могут закончить день вблизи текущих отметок.

Иван КОПЕЙКИН, эксперт БКС Экспресс.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: валюта  БКС Премьер 



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