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Росбанк вводит новый вклад "Специальный"
ВЛАДИВОСТОК, 13 марта, ZRPRESS. Новый вклад Росбанка пришел на смену сезонным депозитам, обновлявшимся каждые 3 месяца. "Специальный" – классический срочный вклад с максимальной процентной ставкой, без возможности пополнения и изъятия средств.
Рассчитывая свои инвестиции, клиент может заключить договор на любой срок от 3 месяцев до 3 лет. Процентная ставка изменяется в зависимости от срока вклада: минимальная – при 3-месячном вкладе – составит 7,5% в рублях и 2,5% в долларах США и евро. Максимальная – при открытии вклада на 3 года – 8,7% в рублях, 4,55% в долларах США и 4,6% в евро.
Вклад предназначен для широкого круга клиентов, поэтому минимальная сумма составляет всего 15 000 рублей или 500 долларов/евро. Максимальная сумма не ограничена. В дополнение каждый вкладчик бесплатно получает пакет банковских услуг "Классический", включающий обслуживание текущего счета, пластиковую карту Visa Classic/MasterCard Standard, доступ к системе Интернет-Банка и др., а также различные скидки на сопутствующие услуги банка, например, аренду сейфовых ячеек.
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