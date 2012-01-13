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Финансовая группа БКС подвела итоги 2011 года

13 Января 2012, 12:45 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 25 декабря, ZRPRESS.Новые успехи Финансовой группы БКС в 2011 году во многом достигнуты благодаря высокому уровню доверия клиентов, профессионализму коллектива и постоянному стремлению к развитию новых предложений и услуг, зачастую уникальных. Успешно можно развиваться, только когда твои цели амбициозны, а репутация прочна, считает директор Владивостокского филиала ФГ БКС Алексей Исаков. Он рассказал о том, чего смогла достичь компания и что нового предложила своим клиентам в уходящем 2011 году.

«Уходящий год, конечно, был нелегким для фондового рынка, для всей мировой финансовой системы в целом. В такие сложные времена очень важно принимать продуманные финансовые решения, даже если вы далеки от рынка.

В 2011 году компания организовала сотни бесплатных семинаров по персональному финансовому планированию, оказав помощь в принятии эффективных финансовых решений по сохранению и приумножению сбережений тысячам россиян. Общее количество клиентов ФГ БКС приблизилось к 100 тысячам. Компания не только сохранила лидерские позиции на рынке брокерских услуг, но и предложила инвесторам новые продукты и услуги, которые призваны помочь клиентам компании работать более эффективно и комфортно. В частности, специалисты БКС успешно обновили технологию «Единый брокерский счет». В сентябре ФГ БКС запустила новый сайт «Робо-строй», посвященный созданию торговых роботов и автоматизации биржевых операций. Компания БКС традиционно обеспечивает клиентов высокотехнологичными решениями.

В ноябре Финансовая группа БКС в пятый раз признана лауреатом престижной национальной премии в области бизнеса «Компания года - 2011» в номинации «Брокерские услуги на рынке ценных бумаг». Компания традиционно занимает лидирующие места в профессиональных рейтингах российских брокеров. В 2011 году Национальное рейтинговое агентство (НРА) подтвердило индивидуальный рейтинг надежности компании БКС на уровне «ААА» (максимальная надежность).

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