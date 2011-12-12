РОСГОССТРАХ в Приморском крае застраховал коттеджи на 58 млн рублей

Приморский филиал компании РОСГОССТРАХ застраховал 12 коттеджей в коттеджном поселке «Радово-2» Владивостока.

Частные дома застрахованы по программе РОСГОССТРАХ ДОМ «Престиж». Полисом защищены конструктивные элементы, внутренняя отделка и инженерное оборудование. Договор включает в себя полный пакет рисков: пожар, затопление, стихийные бедствия, противоправные действия третьих лиц и пр.

Общая сумма ответственности компании РОСГОССТРАХ составила 58 млн рублей.

Досье "ЗР"

В Приморском крае действует филиал ООО «Росгосстрах», который включает 11 агентств и 21 страховой отдел, а также Региональный центр урегулирования убытков во Владивостоке и 7 пунктов урегулирования убытков на территории края.