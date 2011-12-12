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Два приморских страховщика планируют объединиться
Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Приморскому краю приняло к рассмотрению ходатайство о присоединении ООО «Страховая компания «Альфа-Гарант» к ООО «Страховая медицинская организация «Восточно-страховой альянс».
Обе компании зарегистрированы во Владивостоке и осуществляют обязательное и добровольное медицинское страхование на территории Приморского края.
Досье "ЗР"
Уставный капитал СК «Альфа-Гарант» составляет 30 млн 60 тыс. рублей. 75%-ная доля принадлежит рыболовецкому колхозу «Огни Востока» (п.Терней, Приморский край), 25% - физлицам. Уставный капитал СМО «Восточно-страховой альянс» составляет 40 млн рублей. 75% принадлежит ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Дальинторг», 25% - физическим лицам.
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