Два приморских страховщика планируют объединиться

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Приморскому краю приняло к рассмотрению ходатайство о присоединении ООО «Страховая компания «Альфа-Гарант» к ООО «Страховая медицинская организация «Восточно-страховой альянс».

Обе компании зарегистрированы во Владивостоке и осуществляют обязательное и добровольное медицинское страхование на территории Приморского края.

Досье "ЗР"

Уставный капитал СК «Альфа-Гарант» составляет 30 млн 60 тыс. рублей. 75%-ная доля принадлежит рыболовецкому колхозу «Огни Востока» (п.Терней, Приморский край), 25% - физлицам. Уставный капитал СМО «Восточно-страховой альянс» составляет 40 млн рублей. 75% принадлежит ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Дальинторг», 25% - физическим лицам.