Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
ОСАГО через почту
ФГУП "Почта России" и ОАО "Росгосстрах" заключили партнерское соглашение, суть которого - в предоставлении страхователям эксклюзивной возможности оформить коллективный или индивидуальный договор страхования, буквально не выходя из квартиры или офиса.
Кроме того, сегодня страхователям ОАО "Росгосстрах - Приморье", жителям Владивостока, нет нужды выкраивать время и искать офисы компании - клиенты крупнейшего страховщика страны могут это сделать по известным адресам, а за страхователя это сделает крупнейшая розничная сеть страны. Специально обученные сотрудники ФГУП "Почта России" помогут выбрать программу страхования и оформить страховой договор.
Сегодня в почтовых отделениях "Почты России" можно заключить договоры по пяти страховым продуктам "Росгосстраха", в том числе ОСАГО, "РГС - Квартира", "РГС - Дом", "РГС - Фортуна Авто". Последний продукт - гарантированная страховая защита граждан в случае причинения вреда здоровью и жизни в ДТП. В ней предусмотрены варианты защиты как самих автомобилистов, так и членов их семей, а также пассажиров и пешеходов, участников происшествия.
Как подчеркнули в Управлении ФГУП "Почта России" по Приморскому краю, в выборе партнера в лице ОАО "Росгосстрах" нет ничего удивительного: крупнейший российский страховщик давно зарекомендовал себя на страховом рынке и предлагает сегодня современные, адаптированные под каждого клиента программы.
Новости тематики
- В России – одна из самых надежных систем страхования вкладов в мире
- Работодателей Владивостока просят быть социально ответственными
- За взломанный банкомат во Владивостоке выплатили более 1 млн рублей
- РОСГОССТРАХ И EKKER - двойная гарантия
- уДачное страхование
- Фонд социального страхования стоит на страже материнства
- «СОГАЗ»: Нам нужно учиться беречь то, что мы создали
- От чего застрахованы стройки саммита АТЭС во Владивостоке?
- Подготовка к саммиту подстегнула страховой рынок Приморья
- В Дальневосточном регионе появился надежный страховщик
Новости раздела
- Владивостокцев искупали в деньгах
- Первый "клиент" спецрайона на острове Русском пообещал региону 50 миллионов
- Во Владивостоке можно будет поменять шаги на криптовалюту
- Крупный банк открыл во Владивостоке флагманский офис
- Банк четы Дарькиных распределил доходы
- Банк России выпустил в обращение памятную банкноту
- Последняя распродажа "В-Лазера" привела покупателей в бешенство
- Крупнейшая страховая компания Приморья осталась без лицензий
- Остров Русский хотят сделать российским офшором
- Криптоанархисты Владивостока раскрыли секрет, как разбогатеть
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В деле экс-мэра Владивостока судья принял уникальное решение
- Владимир Путин сделал важное заявление
- В Приморье отменили обязательную установку ЭРА-ГЛОНАСС
- Улететь в Москву можно будет за 7,4 тысячи рублей
- Стало известно, кто хочет стать губернатором Приморья
- Рухнул еще один крупный банк
- В аппарате чиновников Минвостокразвития грядет большой передел
- Давно работающие во Владивостоке рестораны неожиданно стали новым проектом резидента Свободного порта
- Стало известно, кого в Приморье не затронет повышение пенсионного возраста
- У жителей Приморья спросят о состоянии дорожной сети в регионе