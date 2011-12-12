ОСАГО через почту

ФГУП "Почта России" и ОАО "Росгосстрах" заключили партнерское соглашение, суть которого - в предоставлении страхователям эксклюзивной возможности оформить коллективный или индивидуальный договор страхования, буквально не выходя из квартиры или офиса.

Кроме того, сегодня страхователям ОАО "Росгосстрах - Приморье", жителям Владивостока, нет нужды выкраивать время и искать офисы компании - клиенты крупнейшего страховщика страны могут это сделать по известным адресам, а за страхователя это сделает крупнейшая розничная сеть страны. Специально обученные сотрудники ФГУП "Почта России" помогут выбрать программу страхования и оформить страховой договор.

Сегодня в почтовых отделениях "Почты России" можно заключить договоры по пяти страховым продуктам "Росгосстраха", в том числе ОСАГО, "РГС - Квартира", "РГС - Дом", "РГС - Фортуна Авто". Последний продукт - гарантированная страховая защита граждан в случае причинения вреда здоровью и жизни в ДТП. В ней предусмотрены варианты защиты как самих автомобилистов, так и членов их семей, а также пассажиров и пешеходов, участников происшествия.

Как подчеркнули в Управлении ФГУП "Почта России" по Приморскому краю, в выборе партнера в лице ОАО "Росгосстрах" нет ничего удивительного: крупнейший российский страховщик давно зарекомендовал себя на страховом рынке и предлагает сегодня современные, адаптированные под каждого клиента программы.