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АТЭС наконец-то добрался и до страхования
12 Декабря 2011, 03:07 | Владивосток
Глобальные инвестиционные проекты, связанные с проведением саммита АТЭС во Владивостоке в 2012 г., затронули и региональный страховой рынок. В этой связи 25 ноября в администрации Приморского края состоится заседание рабочей группы, в которую включены 29 страховых организаций, работающих на территории края.
На заседании, которое проведет первый вице-губернатор Александр КОСТЕНКО, будет утвержден состав рабочей группы, а также ее председатель и заместитель председателя. Кроме того, участники мероприятия утвердят план первоочередных мероприятий страховой защиты инвестиционных проектов, которые реализуются на территории Приморья.
"Золотой Рог".
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