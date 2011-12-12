АТЭС наконец-то добрался и до страхования

Глобальные инвестиционные проекты, связанные с проведением саммита АТЭС во Владивостоке в 2012 г., затронули и региональный страховой рынок. В этой связи 25 ноября в администрации Приморского края состоится заседание рабочей группы, в которую включены 29 страховых организаций, работающих на территории края.

На заседании, которое проведет первый вице-губернатор Александр КОСТЕНКО, будет утвержден состав рабочей группы, а также ее председатель и заместитель председателя. Кроме того, участники мероприятия утвердят план первоочередных мероприятий страховой защиты инвестиционных проектов, которые реализуются на территории Приморья.

"Золотой Рог".