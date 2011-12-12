Во Владивостоке уже не один месяц идет торговля "левыми" полисами ОСАГО

На стихийном страховом рынке в районе кольца 3-й Рабочей любой желающий может запросто приобрести настоящий, но нигде не зарегистрированный полис всего за 300-500 руб.

Когда-то все начиналось с 2-3 автомобилей, а сейчас их набирается до 20, причем все они предлагают услуги одних и тех же страховых компаний. В принципе, ничего предосудительного страховщики не делают - стоят, страхуют, и в зной стоят, и в пургу, и даже, как ни странно, ночью. И место себе подобрали неплохое - через это кольцо постоянно проходит плотный транзитный поток автомобилей, перегоняемых покупателями с "Зеленого угла" в отдаленные регионы нашей необъятной родины. "Лично мне проще и выгодней купить "левый" бланк у знакомых агентов, чем платить страховым компаниям, и вообще, я против ОСАГО - раньше в случае аварии всегда можно было договориться, а сейчас приходится ждать ГИБДД и отвечать на лишние вопросы", - поделился своим мнением на условиях анонимности профессиональный перекупщик автомобилей.

Высокая конкуренция среди страховых компаний и постоянный спрос на краткосрочные полисы привели к выработке нестандартных решений и множества обходных схем. И схемы эти, как правило, далеки от законности, например, некоторые дельцы предлагают пустые бланки страховых полисов. Разумеется, в комплекте с талоном. По вашему желанию его заполнят по всей форме и впишут соответствующие координаты страховой компании. Берут за такую "филькину грамоту" всего ничего - от 300 до 500 руб., в зависимости от аппетитов агента. Автолюбителя, а особенно "перегонщиков", понять несложно: купил такой полис, и для ГИБДД на время перегона "отмазка" есть, и деньги невеликие. А уж покупатель потом пусть страхует свое новое авто у той компании, что сердцу милее.

К слову сказать, и у жителей Владивостока такая "практика" становится все популярнее. Ведь многие водители на все сто уверены, что уж кто-кто, а они-то никогда виновниками аварии не станут, так зачем отдавать 3-5 тыс. руб. за полис ОСАГО, когда всего за осьмушку этой цены можно ездить без забот. Откуда же берутся эти самые пустые бланки полисов? Ведь документы все-таки серьезные, номерные, и отчетность по ним у компаний ведется. Как ни странно, источником "заразы" становятся сами страховые компании. И виновата все та же острая конкуренция на рынке ОСАГО. Любой желающий может стать агентом, да и предложений типа "обучим и трудоустроим" от страховых компаний хоть отбавляй. Многие компании настолько безалаберно подходят к подбору персонала, что доверяют работать от своего имени кому угодно при одном единственном условии - лишь бы деньги приносил. А страдает в итоге тот, кто честно купил свой полис да неудачно пострадал от действий водителя-"экономиста".

Обращаться в компанию в таком случае бессмысленно - сведений о полисе виновника в ней просто не существует, поскольку "по-настоящему" он никогда не страховался. А в случае разбирательства по поводу происхождения его страховки он просто прикинется жертвой мошенников, обманувших его при страховании авто. Другой вопрос, почему со стихийной торговлей не борются сами страховщики и почему бездействуют контролирующие органы? Как сказал "ЗР " в телефонной беседе начальник владивостокского отделения Инспекции страхового надзора по ДВФО Сергей ФЕДАКОВ, к ним информация о торговле страховыми полисами на 3-й Рабочей не поступала, обращений граждан по этому поводу не было, поэтому и комментировать нечего.

Интересно, что приморские правоохранительные органы не раз выявляли факты связанных с ОСАГО махинаций. Например, на том же кольце 3-й Рабочей внимание сотрудников милиции привлекла следующая картина. Среди нескольких машин страховых агентов, предлагающих продать полисы автогражданской ответственности, к одному из авто постоянно выстраивались подозрительно длинные очереди. Выяснилось, что страховые полисы в этих машинах стоили вдвое меньше, чем в других. Милиционерам, которые начали разгадывать этот "фокус", вскоре стало понятно, что здесь имеет место мошенничество. Причем работают мошенники по нескольким схемам, в пример приведем пять самых распространенных.

Схема 1. В этой схеме жертвами мошенничества являются компании, от чьих имен действуют страховые субагенты и застрахованные ими граждане. Субагент, работающий под началом страховых агентов от нескольких страховых компаний, в том числе таких крупных, как "Пирамида", выписывает от ее имени полис, к примеру, на гражданина Иванова на сумму 2 тыс. руб. сроком на 1 год. Копию договора страхования и деньги через агента возвращает в фирму. В то же время этот же субагент выписывает гражданину Петрову такой же полис, только от страхового общества "Россия". А в копию второго полиса вносит данные Иванова, которого он якобы застраховал на сумму 530 руб. сроком на несколько дней. Далее эта копия и 530 руб. отправляются в "Россию", а 1470 руб. - в карман субагенту.

Схема 2. Потерпевший - страховая компания. В этом случае частично применяется принцип, описанный выше, с той только разницей, что застрахованное лицо предупреждают о последствиях махинации. Полис выписывают Иванову на год на сумму 2 тыс. руб., а страховщику для отчета возвращают копию на 530 руб. сроком на несколько дней. Те, кому только нужно поставить машину на учет или перегнать ее в другой пункт назначения, с большим удовольствием пользуются этой услугой субагентов и при аварии не вызывают своих аварийных комиссаров.

Схема 3. Потерпевший - страхователь, предоставляющий бланки полисов страховым компаниям. При раздаче полисов страховщикам страхователь учитывает, что часть будет списана по причине порчи. Этим и пользуются страховые компании. Продают гражданам списанные полисы ОСАГО, а страхователю вместо определенной суммы денег за оформленные страховки возвращают стоимость испорченных бланков.

Схема 4. Этот случай относится не столько к ряду мошенничеств, сколько к должностным преступлениям, потому как здесь фигурирует не страховая компания, а сотрудник ГИБДД. Данный способ применяется там, где требуется предоставить копию полиса ОСАГО, например, в случае получения транзитных номеров. Владелец авто для начала "готовит" копию: берет чей-нибудь настоящий полис, накладывает на графы с данными застрахованного свои фамилию, имя, отчество и т.д. Потом готовый "документ" ксерокопирует. А когда идет получать номер, договаривается за определенную плату, конечно, с сотрудником ГИБДД, чтобы тот не сравнивал изготовленную копию с оригиналом. Таким образом, за одним полисом может числиться несколько автовладельцев.

Схема 5. По предварительному сговору со страховым агентом владелец авто заключает договор ОСАГО и сразу его расторгает. Договор, как не имеющий юридической силы, списывается и проходит в базе страховой компании как недействительный. Но сам заполненный бланк и талон на стекло остаются у автовладельца - ведь после расторжения это не более чем сувенир. Но с виду вполне настоящий.