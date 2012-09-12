Европейский негатив позволил «медведям» упрочить свои позиции

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября, ZRPRESS. Торги на российском рынке акций проходят с умеренными продажами – трейдеры оглядываются на Европу, которая корректируется на фоне неуверенности инвесторов в благополучном разрешении долгового кризиса еврозоны. Подробнее в обзоре экспертов Владивостокского филиала ФГ БКС.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что ЕЦБ не должен диктовать стране методы сокращения бюджетного дефицита условием покупки ее гособлигаций. Хорошей новостью стало то, что немецкий суд не будет откладывать решение по ESM, однако это не приободрило трейдеров.

«Из российских акций стоит выделить ФСК ЕЭС и Холдинг МРСК, которые вчера бурно росли на идее объединения этих компаний. Сегодня утром рост этих акций достигал 2-5%, однако затем спрос на акции иссяк. ФСК ЕЭС теряет 0.25%, Холдинг МРСК растет на 0.79%», - рассказала старший финансовый советник БКС Премьер во Владивостоке Анна Баталова.

Эксперт отмечает, что настоящее ралли наблюдается в бумагах Полюс Золото, которые взлетели вверх на 13.56% на фоне новостей о том, что Михаил Прохоров собирается продать свою долю (37.8%) в Polyus Gold другому крупному акционеру – Сулейману Керимову. Акции взлетели на 13.3%.

Из голубых фишек сильнее всего падают акции таких компаний как Сбербанк (-0.86%) и Газпром (-0.71%), лучше смотрятся Норникель (+0.02%) и Ростелеком (+0.23%). Из отраслевых индексов сильнее всего снижается металлургический Micex M&M (-0.56%).

Главным событием этой неделе по-прежнему остается заседание ФРС США, которое будет проходить 12-13 сентября, и в четверг американский регулятор объявит о решении по ставке, и инвесторы будут ждать от него новых намеков на QE3. Если этого не произойдет, мировые фондовые рынки могут заметно просесть.

Позитивные факторы:

1. Цены на нефть показывают положительную динамику;

2. Конституционный суд ФРГ не будет откладывать решение по ESM;

Негативные факторы:

1. Европейские индексы в минусе;

2. Опасения того, что Испания сорвет план спасения еврозоны.

«Золотой Рог».