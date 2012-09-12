Европейский «боковик» негативно отражается на настроении трейдеров

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября, ZRPRESS. Динамику российского рынка в первый день недели можно охарактеризовать как умеренно негативную: у трейдеров нет особых причин покупать, так как азиатские фондовые площадки закрылись в минусе, а рынки Европы торгуются в неопределенности.

По данным аналитиков владивостокского филиала ФГ БКС, в первой половине дня вышли хорошие данные по промпроизводству Франции – показатель вырос в июле на 0.2%, хотя ожидалось падение на 0.5%. Индекс инвестиционного доверия Sentix в сентябре составил -23.2 пункта против ожидаемых -30.8 пунктов, однако это не стало причиной для роста фондовых рынков.

«Среди российских голубых фишек лучше других смотрятся бумаги Лукойла (+0.26%), Роснефти (+0.52%), Газпрома (+0.32%). Хуже смотрятся акции Норникеля (-0.91%) и Сургутнефтегаза (-0.03%). Отраслевой индекс Micex O&G показывает наихудшую динамику и снижается на 0.60%», - рассказала старший финансовый советник БКС Премьер Анна Баталова.

Позитивные факторы:

1. Цены на нефть растут, Brent торгуется около $115

2. Индекс еврозоны Sentix в сентябре составил -23.2 пункта (прогноз -30.7 пунктов)

3. Промышленное производство во Франции неожиданно выросло в июле

Негативные факторы:

1. Нейтральная динамика европейских индексов

2. Азиатские рынки закрылись в минусе

3. Неопределенное мнение в отношении пятничных данных по рынку труда США

4. Слабая статистика КНР

НА РЫНКАХ:

Во втором эшелоне лидерами роста являются ФСК ЕЭС (+2.43%), МЕЧЕЛ (+1.86%), ТГК-2 (+1.08%), МРСК Центра (+1.64%). В аутсайдерах оказались НОВАТЭК (-4.23%), ВЕРОФАРМ (-2.04%), РБК (-0.96%), ТГК-14 (-3.10%).

Скорее всего, неопределенная динамика сохранится на российском рынке акций до конца дня, так как во второй половине не ожидается важных событий в Европе и США. Участники рынка будут ждать новостей из Европы, где решается судьба Греции, а также ждать новых сигналов от ФРС, которая в четверг объявит итоги заседания.

«Золотой Рог».