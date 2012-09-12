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Саммит АТЭС - 2012
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Саммит АТЭС не принес значительных решений в энергосфере

12 Сентября 2012, 14:06 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября, ZRPRESS. Саммит АТЭС, который прошел в России на прошлой неделе, не принес каких-либо значимых решений в отношении российских проектов расширения на азиатские энергетические рынки. Газпром подписал меморандум о взаимопонимании с японским Агентством по природным ресурсам и энергетике по проекту Владивосток-СПГ, а Китай предоставил право на экспорт нефтепродуктов СПГ, строительство которого будет осуществлено СП Роснефти и CNPC.

Результаты саммита подтверждают высокую заинтересованность России в сотрудничестве с азиатскими партнерами в энергетическом секторе. «Для государственных компаний: Роснефти и Газпрома это означает новые масштабные проекты и длительный период с нулевым свободным денежным потоком», - уверена руководитель направления маркетинговые коммуникации БКС Премьер во Владивостоке Анастасия Красильникова.

В ходе саммита Газпром подписала меморандум о взаимопонимании с японским Агентством по природным ресурсам и энергетике по проекту Владивосток-СПГ. Проект предполагает строительство завода СПГ мощностью 10 млн т в год для поставок в Японию (70%) и Южную Корею (30%). Стоимость проекта оценивается в $7 млрд, а ввод завода ожидается в 2016 г. В рамках существующей Восточной газовой программы Россия планирует ввод СПГ активов мощностью 20-25 млн т в год (в том числе 10 млн т в год в рамках проекта Сахалин-2) на Дальнем Востоке для осуществления поставок на азиатский рынок. «Хотя азиатские рынки останутся основными драйверами потребления СПГ, долгосрочный характер и неопределенность конечного результата Восточной газовой программы Газпрома является еще одним фактором давления для акций компании с учетом масштабных потребностей в CAPEX для завершения проекта», - считает преподаватель курса «Основы биржевого дела» компании БКС по Владивостоке Роман Эйдис.

Эксперт считает, что акции Роснефти имеют хорошую долгосрочную перспективу так как компания получила право на экспорт нефтепродуктов с СПГ в Китае. Напомним, Президент России в ходе выступления на саммите АТЭС заявил, что совместная работа Роснефти и китайской CNPC над проектом по строительству НПЗ в Китае мощностью 13 млн т в год (261 тыс. барр. в сутки) будет проходить в надлежащем порядке. Китайская сторона также сообщила, что НПЗ получит право на экспорт нефтепродуктов, что существенно улучшает экономику проекта.

«Золотой Рог».

Автор: Пресс-служба БКС Премьер во Владивостоке
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