Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Саммит АТЭС не принес значительных решений в энергосфере
ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября, ZRPRESS. Саммит АТЭС, который прошел в России на прошлой неделе, не принес каких-либо значимых решений в отношении российских проектов расширения на азиатские энергетические рынки. Газпром подписал меморандум о взаимопонимании с японским Агентством по природным ресурсам и энергетике по проекту Владивосток-СПГ, а Китай предоставил право на экспорт нефтепродуктов СПГ, строительство которого будет осуществлено СП Роснефти и CNPC.
Результаты саммита подтверждают высокую заинтересованность России в сотрудничестве с азиатскими партнерами в энергетическом секторе. «Для государственных компаний: Роснефти и Газпрома это означает новые масштабные проекты и длительный период с нулевым свободным денежным потоком», - уверена руководитель направления маркетинговые коммуникации БКС Премьер во Владивостоке Анастасия Красильникова.
В ходе саммита Газпром подписала меморандум о взаимопонимании с японским Агентством по природным ресурсам и энергетике по проекту Владивосток-СПГ. Проект предполагает строительство завода СПГ мощностью 10 млн т в год для поставок в Японию (70%) и Южную Корею (30%). Стоимость проекта оценивается в $7 млрд, а ввод завода ожидается в 2016 г. В рамках существующей Восточной газовой программы Россия планирует ввод СПГ активов мощностью 20-25 млн т в год (в том числе 10 млн т в год в рамках проекта Сахалин-2) на Дальнем Востоке для осуществления поставок на азиатский рынок. «Хотя азиатские рынки останутся основными драйверами потребления СПГ, долгосрочный характер и неопределенность конечного результата Восточной газовой программы Газпрома является еще одним фактором давления для акций компании с учетом масштабных потребностей в CAPEX для завершения проекта», - считает преподаватель курса «Основы биржевого дела» компании БКС по Владивостоке Роман Эйдис.
Эксперт считает, что акции Роснефти имеют хорошую долгосрочную перспективу так как компания получила право на экспорт нефтепродуктов с СПГ в Китае. Напомним, Президент России в ходе выступления на саммите АТЭС заявил, что совместная работа Роснефти и китайской CNPC над проектом по строительству НПЗ в Китае мощностью 13 млн т в год (261 тыс. барр. в сутки) будет проходить в надлежащем порядке. Китайская сторона также сообщила, что НПЗ получит право на экспорт нефтепродуктов, что существенно улучшает экономику проекта.
«Золотой Рог».
Новости тематики
- Аудиторы определились с претензиями к владивостокскому саммиту
- Сбербанк успешно расторговался «Саммитом»
- Саммит АТЭС не принес значительных решений в энергосфере
- Банк ВТБ передаст технику и оборудование ДВФУ
- Есть ли жизнь после саммита?
- Банк для саммита
- Нам нужен прорыв на широком фронте
- ВТБ24 установил новые банкоматы к саммиту АТЭС во Владивостоке
- Саммит АТЭС-2012 во Владивостоке – это уникальный шанс для экономического развития Приморья
- Выпущена памятная монета для гостей саммита АТЭС во Владивостоке
Новости раздела
- Банк четы Дарькиных распределил доходы
- Банк России выпустил в обращение памятную банкноту
- Последняя распродажа "В-Лазера" привела покупателей в бешенство
- Крупнейшая страховая компания Приморья осталась без лицензий
- Остров Русский хотят сделать российским офшором
- Криптоанархисты Владивостока раскрыли секрет, как разбогатеть
- Иностранным банкам разрешат открывать филиалы в Свободном порту Владивосток
- Бизнес в офисы Сбербанка больше ни ногой
- Владивосток задолжал банкирам огромную сумму
- Центробанк направил уполномоченных в два приморских банка
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела