Эксперты рассказали о ситуации на российских и зарубежных фондовых рынках

ВЛАДИВОСТОК, 24 августа, ZRPRESS. Масштабные вербальные интервенции о скором запуске печатного станка, как в США, так и в Китае, в совокупности с ростом цен на нефть оказывают сильную поддержку российскому фондовому рынку. Тем не менее европейские и американские индексы пока не демонстрируют подобной динамики, испытывая давление внутренних экономических проблем, которые могут сильно подпортить обстановку до ближайших заседаний ЕЦБ и ФРС в сентябре. О ситуации на рынках рассказали эксперты Владивостокского филиала БКС.

«Европейские биржи растут в среднем на 0.2%, так как ситуация вокруг Греции продолжает быть нестабильной и сценарий скорого выхода страны из зоны евро вполне может реализоваться в ближайшие месяцы, если европейские политики не договорятся по вопросу дополнительных "поблажек" Афинам.В лидерах рынка сегодня бумаги энергетического сектора: МРСК СК и ЦП, ОГК-1 и 5, ТГК-2 растут в среднем на 4%. ХолМРСК прибавляет 2.5%. Среди ликвидных бумаг выделяется банковский сектор: СберБанк (+2.17%), ВТБ (+1.82%). Севсталь дорожает на 2.24%», - рассказала старший финансовый советник БКС Премьер во Владивостоке Анна Баталова.

В аутсайдерах рынка снова ТГК-9, давление на бумаги которой оказывает фиксация спекулятивных позиций. Слабо смотрится МТС (+0.5%) на фоне известий о списании активов в Узбекистане. Несмотря на положительную отчетность Магнита (-0.38%), акции компании торгуются чуть ниже нулевой отметки - сильный уровень сопротивления после уверенного роста не дает возможность для дальнейшего движения наверх. Эксперт подчеркнула, что намёки на дешевые деньги от мировых ЦБ и рост цен на нефть оказывают поддержку быкам.

Позитивные факторы:

1. Руководители ФРС склоняются к необходимости QE3 - протоколы заседания

2. Глава ФРБ Чикаго призывает мировые ЦБ (включая ФРС) активизировать стимулирующие механизмы

3. Цены на нефть переписывают локальные максимумы

4. Европейские индексы умеренно растут

Негативные факторы:

1. HSBC сигнализирует о снижении активности в промышленном секторе Китая

2. "Греческий" вопрос откладывается, лидеры ЕС сейчас не готовы увеличивать программу помощи и растягивать сроки выполнения Грецией данных обязательств.

«Золотой Рог».