Минфин разместил на аукционе облигации на 15 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 22 августа, ZRPRESS. Состоялся аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 25080 на сумму 15 млрд рублей. Ориентиры по доходности озвучены в диапазоне YTM 7.57-7.62%, верхняя граница ориентиров предлагает незначительную премию к рынку.

Как сообщила старший финансовый советник БКС Премьер во Владивостоке Анна Баталова, в среднем бонды торговались с YTM 7.59-7.60%.

«На данный момент ОФЗ 25080 выглядит интересно относительно других выпусков ОФЗ на диапазоне четыре-шесть лет: выпуск торгуется с более широким спредом к кривой, помимо этого, предлагает сопоставимый уровень доходности к более длинному ОФЗ 26206 (YTM 7.60% по итогам закрытия сессии)», - пояснила эксперт.

Она не исключает, что Минфину удастся разместить больше половины объявленного объема.

В то же время напомним, что последний раз в августе ОФЗ 25080 размещался Минфином с YTM 7.68%.

«Золотой Рог».