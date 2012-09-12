Центробанк осенью скажет свое веское слово

ВЛАДИВОСТОК, 22 августа, ZRPRESS. Ускорение годовой инфляции с мая по середину августа 2012 года с 3.6% до 5.8% и ожидаемый дальнейший рост потребительских цен могут вынудить ЦБ РФ ужесточить денежно-кредитную политику уже осенью текущего года, считают финансисты.

По мнению аналитиков владивостокского филиала БКС Премьер, целью ужесточения станет борьба за снижение инфляционного давления в первом полугодии 2013 года.

Напомним, текущий консенсус-прогноз по Рейтер предполагает ускорение инфляции до 6.6% к концу 2012 года, что в совокупности с «эффектом низкой базы» первом полугодии 2012 года может ускорить годовую инфляцию в начале 2013 года из-за индексации регулируемых тарифов более чем 7%.

«Мы ожидаем, что до конца года ЦБ поднимет ставки РЕПО на 25-50 бп, что, на наш взгляд, не приведет к значительному росту ставок на рынке МБК. В нашем базовом сценарии ужесточение монетарной политики осенью может привести к росту ставок RUONIA в среднем до уровня не более 6%, а ставок междилерского РЕПО – до 6.0-6.25%», - считает директор филиала БКС Премьер во Владивостоке Алексей Исаков.

По его мнению, повышение ставок РЕПО до конца года может способствовать дополнительному росту доходностей ОФЗ на 15-30 бп вдоль всей кривой. Более того, вполне вероятно, что влияние либерализации рынка ОФЗ на снижение доходностей будет во многом ограничено из-за возможной эскалации долгового кризиса в Европе. В результате доходности ОФЗ в ближайшие месяцы могут вырасти на 30-40 бп до 7.5% и 8.1% для условно краткосрочных и среднесрочных бумаг со сроком обращения два-четыре года и пять-семь лет.

«В целом из-за возможного ужесточения денежно-кредитной политики и ухудшения внешнего фона осенью 2012 г. в настоящее время инвесторам лучше сосредоточиться на формировании «защитных» портфелей с бумагами небольшой дюрации», - рекомендует эксперт.

Тем не менее, наш взгляд Алексея Исакова, основное внимание при проведении монетарной политики регулятор все же начинает уделять базовой инфляции, что согласуется с практиками, применяемыми ФРС и ЕЦБ. В итоге оценка изменения базовой инфляции со временем станет наиболее полезной при принятии решений об инвестировании на долговом рынке.

«Вполне вероятно, что ЦБ может поднять основные процентные ставки на 25 бп уже по итогам сентябрьского заседания, однако однозначных указаний на подобное действие после прошедшего 10 августа заседания совета директоров ЦБ получено не было», - отметил он.

В целом, исходя из наблюдений эксперта, смещение темпов изменения денежной массы на семь месяцев вперед демонстрирует возможность для замедления монетарной части инфляции. В случае ужесточения монетарной политики осенью 2012 года годовые темпы прироста денежной массы могут продолжить замедляться, в результате чего в первом полугодии 2013 года монетарные факторы не будут способствовать ускорению инфляции.

Инфляция и денежная масса

Эксперты БКС не склонны ожидать значительного роста ставок МБК, несмотря на прогнозируемое нами повышение ставок РЕПО ЦБ на 25-50 бп. Сезонный рост бюджетных расходов во второй половине года вместе с замедлением годовых темпов роста корпоративных кредитных портфелей окажет позитивное влияние на уровень чистой ликвидной позиции банков, что немного снизит зависимость ставок МБК от ставок РЕПО ЦБ. В нашем базовом сценарии ужесточение монетарной политики осенью приведет к росту ставок RUONIA в среднем до уровня не более 6%, а ставок междилерского РЕПО – до 6.0-6.25%.

Ключевые процентные ставки

Повышение ставок РЕПО ЦБ на 25-50 бп до конца года может привести к дополнительному росту доходностей ОФЗ на 15-30 бп вдоль всей кривой. Более того, вполне возможно, что влияние либерализации рынка ОФЗ на снижение доходностей будет во многом ограничено из-за возможной эскалации долгового кризиса в Европе. Рост напряженности в еврозоне может привести к существенному снижению стоимости рисковых активов по всему миру, что временно уменьшит привлекательность российского долгового рынка в глазах иностранных инвесторов. Таким образом, из-за совокупного воздействия вышеперечисленных факторов, мы ожидаем увидеть рост доходностей ОФЗ в ближайшие месяцы ориентировочно на 30-40 бп до 7.5% и 8.1% для условно краткосрочных и среднесрочных бумаг со сроком обращения два-четыре года и пять-семь лет.

Динамика доходности условно краткосрочных и среднесрочных ОФЗ

В настоящее время БКС рекомендует инвесторам сосредоточиться на формировании «защитных» портфелей с бумагами небольшой дюрации.

«Золотой Рог».