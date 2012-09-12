Единственный фактор поддержки – цены нефть

Замедление мирового роста, надежды на QE рассеиваются. Российский рынок акций завершил неделю ростом, несмотря на снижение индексов в среду и пятницу. Поддержку настроениям инвесторов оказали преимущественно позитивные корпоративные отчеты, надежды на стимулы от мировых монетарных властей и рост цен на нефть.

В среду и пятницу негативной динамике рынков способствовали заявления главы ФРС Б. Бернанке и премьер-министра Китая В. Цзябао, которые разочаровали инвесторов, делающих ставку на новые меры по смягчению денежно-кредитной политики, и, тем самым, вывели на первый план макростатистику, которая продолжает указывать на замедление роста мировой экономики. Сочетание этих факторов нивелировало оптимизм, вызванный сильными корпоративными отчетами и прогрессом в разрешении долгового кризиса в Европе.

По итогам недели цены на нефть повысились на 1.6% н-на-н до $107.3 за барр., рубль укрепился на 1.7% до 32.04 к доллару США, ММВБ завершил неделю снижением на 0.1% н-на-н, РТС – ростом на 1.3% н-на-н. Евро ослаб к доллару на 1.2% до $1.216, основные индексы завершили день разнонаправленно (DAX +1.1%, FTSE -0.3%).

Прогноз: Дефицит драйверов. Российский рынок акций в значительной степени уязвим. Замедление роста мировой экономики в условиях отсутствия перспектив стимулов в сочетании с ростом опасений по поводу долгового кризиса и неоднозначными корпоративными отчетами оказали давление на настроения инвесторов: европейский и американские рынки завершили день в «минусе» (DAX -1.9%, FTSE -1.09%; DJIA -0.93%, S&P -1.01%). Аналогичная динамика, по всей видимости, сохранится в ближайшие полторы недели (до заседания FOMC). Макроданные вряд ли станут приятным сюрпризом (сегодня советник НБК озвучил прогноз о замедлении роста Китая в 2012 г. до 7.4%). Таким образом, без поддержки со стороны государства (стимулы), на глобальных рынках отсутствуют фундаментальные драйверы очередной волны роста. Азиатские рынки сегодня торгуются на отрицательной территории (Hang Seng -2.63%, Shanghai -1.15%, Nikkei -1.28%), фьючерсы на S&P снижаются (-0.56%).

На российском рынке акций единственным драйвером роста может стать цена на нефть – на данный момент фьючерсы на Brent торгуются на отметке $105.5 за барр., что ниже закрытия пятницы, но все же уровни остаются благоприятными (выше $100 за барр.). Геополитическая напряженность (Иран, Сирия), повышение прогноза по спросу на нефть (ОПЕК) и неисчезающие надежды на стимулы могут частично компенсировать негативное влияние слабых макроданных и/или корпоративных отчетов за 2К12 (снижение выручки), оказывая поддержку нефтяным котировкам и, таким образом, российскому рынку акций. Тем не менее, в случае завершения действия одного из этих факторов, цены на нефть могут снизиться. На данный момент высокие цены на нефть в сочетании с сильными российскими макроиндикаторами, снижением инфляционного давления и ростом потребительского спроса подтверждают наш позитивный взгляд на акции российских компаний, ориентированных на внутренний рынок.

Марк БРЕДФОРД, аналитик ФГ БКС, специально для Zrpress.Ru.