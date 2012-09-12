ВЛАДИВОСТОК, 22 июля, ZRPRESS. Статистика из Европы продолжает разочаровывать инвесторов: опубликованные индексы настроений Германии и еврозоны не только показали снижение, но и в очередной раз вышли на уровне ниже ожиданий, что лишь усиливает опасения более существенного замедления экономики еврозоны. Как отмечают аналитики Владивостокского филиала ФГ БКС, на глобальных рынках наблюдается смешанная динамика торгов.

«Росту аппетита к риску способствовали публикации достаточно позитивных корпоративных отчетностей американских компаний и ожидания дополнительного смягчения монетарных стимулов со стороны ФРС», - считает финансовый советник ФГ БКС во Владивостоке Анатолий Кушнирук.

Эксперт так же отмечает, что выступление Бена Бернанке перед Конгрессом США немного разочаровало инвесторов, ожидающих услышать о запуске нового QE3 на ближайшем заседании 31 июля-1 августа.

Напомним, в секции вопросов и ответов глава ФРС пояснил, что регулятор рассматривает принятие целого набора стимулирующих мер в случае дальнейшего замедления темпов роста экономики, в числе которых, помимо расширения покупки treasuries и MBS, и запуск различных программ кредитования банковского сектора, что было позитивно воспринято инвесторами.

В итоге доходность защитных американских UST 10 выросла на 4 бп до 1.51%, по немецким Bund 10 осталась на уровне 1.23%. Курс EUR/USD снизился на 0.1% до 1.2245. Нефть марки Brent подорожала на 0.4% до $104.0/барр.

Инвесторы сохраняют интерес к российским еврооблигациям; среди суверенных бумаг в лидерах роста Russia 42; в корпоративном сегменте повышенный спрос остается в бумагах первого эшелона и евробондах Альфа-банка.

В корпоративном сегменте инвесторы продолжили предъявлять повышенный спрос на еврооблигации эмитентов первого эшелона. Новый выпуск GAZPRU 22N торговался вчера вблизи отметки 102% от номинала, что в свою очередь оказало поддержку остальным выпускам Газпрома – GAZPRU 21, GAZPRU 22 в очередной раз прибавили 60 бп и 20 бп соответственно. Еврооблигации ЛУКОЙЛа также демонстрируют ощутимый курсовой рост, поэтому вся кривая его евробондов остается ниже кривой еврооблигаций Газпрома. Значительные покупки вчера также наблюдались в длинных выпусках Сбербанка, SBERRU 19 (+120 бп) и SBERRU 21 (+100 бп), а также в новом выпуске VEBBNK 22 (+100 бп). Продолжили дорожать длинные еврооблигации Альфа-банка: котировки ALFARU 17 выросли вчера на внушительные 160 бп.

«Золотой Рог».