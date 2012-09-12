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Хлеб будет дорожать
ВЛАДИВОСТОК, 12 июля, ZRPRESS. Сложные погодные условия этим летом создают неблагоприятные перспективы для объема производства зерна в мире и уже привели к росту цен soft commodities до максимальных значений за последние несколько месяцев. В России, где сбор урожая уже начался, объемы производства зерна показывают значительное снижение объемов производства.
По данным агентства Совэкон, больше других пострадали юг России и Поволжье - сокращение урожая составило 20-40% по данным на начало июля. В США, которые являются крупнейшим мировым экспортером зерна, официальные прогнозы по урожаю Министерства сельского хозяйства (USDA) также были значительно снижены.
Министерство сельского хозяйства России недавно понизило прогноз по объемам производства зерна на 2012 год на 15 % - до 85 млн т (предыдущий прогноз – 94 млн т, результат за 2011 г. – 94.2 млн т) при прогнозах экспертов на уровне 80-85 млн т.
Экспорт, по разным оценкам, снизится до 18-20 млн т (27.7 млн т в 2011 сельскохозяйственном году). Напомним, что основные экспортные регионы – юг России и Поволжье – оказались наиболее пострадавшими из-за погодных условий. В России цены на зерно повысились на 15% с конца мая.
Как ожидается, Украина, локальный конкурент России по экспорту зерна, покажет снижение урожая примерно на 20% г-н-г до 45.3 млн т, согласно прогнозам Министерства аграрной политики и продовольствия, или даже до 40 млн т, согласно оценкам агентства УКАБ. Как ожидается, объемы экспорта зерна Украины составят 20-21 млн т по сравнению с 22.5 млн т в 2011 г.
Министерство сельского хозяйства США снизило прогноз по урожаю кукурузы и соевых бобов на 2012 год. В Европе, по данным Организации европейских зерновых трейдеров Coceral для 31 европейской страны, ожидается сокращение производства на 1% г-н-г до 296 млн т. С конца мая цены на пшеницу на NYSE Liffe выросли примерно на 20% в ответ на данные из США.
Текущая ситуация на рынках зерна уже начала оказывать влияние на ряд других российских секторов. Так, из-за роста цен на кормовые производители мяса столкнутся с его ростом себестоимости. А морские торговые порты снизят объемы грузооборота.
«Фьючерсы CBOT на кукурузу уже выросли более чем на 40% с конца мая, фьючерсы на соевые бобы – более чем на 20%, на пшеницу – более чем на 30%. Негативный тренд набирает обороты», - говорит директор филиала БКС Премьер во Владивостоке Алексей Исаков.
По словам эксперта, основным бенефициаром на общем негативном фоне можно считать производителей удобрений, поскольку сокращение запасов зерна в мире должно увеличить спрос на их продукцию.
Черкизово и Русагро могут столкнуться с ростом себестоимости, а НМТП – со снижением грузооборота зерна по сравнению с предыдущим сельскохозяйственным годом, однако негативное влияние, на наш взгляд, будет умеренным. Акции Уралкалия и Акрона – очевидные кандидаты на рост.
«Золотой Рог».
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