Фондовики рекомендуют покупать акции FESCO

Как уже сообщал «ЗР», диверсифицированный частный холдинг «Сумма» подписал соглашение с компанией «Промышленные инвесторы» Сергея Генералова по покупке доли в FESCO. В периметр сделки входят 56-процентная доля промышленных инвесторов и 13% казначейских акций FESCO, а вся доля в размере 69% оценивается на уровне $1.4 млрд, - в свою очередь, пишут «Ведомости».

Компания планирует сделать оферту о выкупе долей миноритарных акционеров FESCO после закрытия сделки. Аналитики ФГ БКС во Владивостоке считают, что выкуп акций FESCO – привлекательная спекулятивная идея. «Мы считаем бумаги FESCO интересной спекулятивной инвестицией, несмотря на относительно низкий free float, и ожидаем, что условия выкупа будут благоприятными для миноритариев», - говорит финансовый советник ФГ БКС во Владивостоке Анатолий Кушнирук.

Эксперт отмечает, что после выхода новости акции FESCO выросли на 30% на ММВБ. Тем не менее мы видим привлекательный потенциал роста котировок еще на 85%.

«Хотя FESCO не находится под нашим аналитическим покрытием, мы считаем акции компании привлекательной спекулятивной инвестицией и устанавливаем тактическую рекомендацию «покупать»», - советует лектор ФГ БКС во Владивостоке Роман Эйдис.

«Золотой Рог».