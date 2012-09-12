Эксперты считают, что рубль не упадет ниже 37, 5

ВЛАДИВОСТОК, 21 июня, ZRPRESS. 20 июня рубль подешевел на 36 копеек. Эксперты считают, что удешевление корзины выше 37,5 рублей маловероятно при сохранении цен нефть марки Brent выше 85 долларов за баррель.

21 июня, с открытия торгов рубль продолжает дешеветь, на 10:25 по Москве снижается на 51 копейку и торгуется на уровне 37,36 за корзину. «Как я и ожидал, вчера корзина вышла за верхнюю границу предыдущего диапазона 36,5-36,0, но не смогла преодолеть верхнюю границу 37,0-36,5», - говорит финансовый советник ФГ БКС во Владивостоке Анатолий Кушнирук. Эксперт считает, что рубль и далее продолжит в значительной степени отыгрывать изменения цен на нефть в следующем соотношении: 1 доллар роста/снижения цен на нефть марки Brent будет приводить к 0,1 рублю укрепления/удешевления бивалютной корзины. Достижение 36 рублей возможно только при росте цен на нефть до 100 долларов за баррель.

Исходя из этой зависимости, Кушнирук считает, что удешевление корзины выше 37,5 рублей маловероятно при сохранении цен на нефть марки Brent выше 85 долларов за баррель.

«Золотой Рог».