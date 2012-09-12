Российские сетевые компании получат нового крупного инвестора

ВЛАДИВОСТОК, 2 июня, ZRPRESS. По сообщениям российских СМИ, администрация президента и правительство РФ обсуждают план, в рамках которого Роснефтегаз получит контроль над принадлежащими государству магистральными и распределительными сетями. План предполагает, что Роснефтегаз напрямую или через новую холдинговую компанию, которая может быть учреждена в этом году, получит операционное управление и доли в ФСК и Холдинге МРСК.

Регулятор рассматривает возможность консолидации госдолей в ФСК и Холдинге МРСК на базе Роснефтегаза. Консолидация может проходить по двум возможным сценариям. Первый сценарий предусматривает создание Национальной сетевой компании (НСК), которая сначала получит операционный контроль над ФСК и Холдингом МРСК, а затем станет собственником компаний путем приобретения госдолей. Следующим этапом станет обмен акций ФСК и Холдинга МРСК на новые акции НСК.

Второй сценарий предусматривает получение Роснефтегазом госпакетов в ФСК и МРСК Холдинге и последующее приобретение новых акций, которые будут выпущены компаниями. Оба сценария предполагают, что Роснефтегаз станет стратегическим инвестором сегмента передачи и распределения электроэнергии российского электроэнергетического сектора.

План 1. По данным «Коммерсанта», регулятор рассматривает возможность учреждения Национальной сетевой компании (НСК) в качестве «дочки» Роснефтегаза, чтобы консолидировать госдоли в ФСК и Холдинге МРСК. По сообщениям СМИ, НСК может приобрести операционный контроль над ФСК и Холдингом МРСК уже в августе 2012 г. На следующем этапе НСК приобретет госдоли в ФСК и Холдинге МРСК, после чего акции обеих компаний будут обменяны на бумаги НСК. В результате миноритарные акционеры ФСК и Холдинга МРСК смогут приобрести до 25% в Национальной сетевой компании.

План 2. В свою очередь Ведомости сообщают, что Роснефтегаз напрямую получит пакеты ФСК и Холдинга МРСК от государства. На следующем этапе ФСК и Холдинг МРСК будут размещать дополнительные акции в пользу Роснефтегаза, чтобы получить денежные средства, необходимые для финансирования инвестпрограмм.

Оба сценария предполагают, что Роснефтегаз будет перераспределять средства из нефтегазового сектора (дивиденды от Роснефти и Газпрома) в сетевой сегмент российской электроэнергетики. Эта схема фактически является механизмом госсубсидирования ФСК и Холдинга МРСК.

«Целью обоих сценариев, скорее всего, является создание нерыночного механизма, который позволил бы ФСК и Холдингу МРСК получить средства в достаточном объеме для финансирования инвестиционных программ. Ранее правительство рассматривало вариант реализации рыночной модели для сегмента передачи и распределения электроэнергии (RAB-регулирование). Однако ввиду высоких инвестиционных потребностей ФСК и Холдинга МРСК, которые требуют наращивания долга, сохранение рыночной модели для этих компаний привело бы к значительному росту тарифов в 2012-2015 гг., что подвергает риску цели государства по сдерживанию инфляции. В этой связи Роснефтегаз является решением проблемы», - отметил директор представительства БКС Премьер во Владивостоке Алексей Исаков.

Он отметил, что превращение Роснефтегаза в нового сильного инвестора сегмента передачи и распределения электроэнергии российского электроэнергетического сектора решает для регулятора ряд проблем. Однако для миноритарных акционеров ФСК и Холдинга МРСК смена курса в секторе создает значительную неопределенность, а значит, высокие риски. Во-первых, риски связаны с условиями вхождения Роснефтегаза в капитал ФСК и Холдинга МРСК, а также влияние этого фактора на присутствие обеих компаний в индексе MSCI. Во-вторых, мы отмечаем наличие стратегических рисков: отмена рыночной модели для сегмента передачи и распределения электроэнергии означает, что со временем НСК может пойти по пути Транснефти – высокий CAPEX, низкий рост тарифов и небольшие дивиденды.

Целью текущих изменений является создание механизма, который позволил бы ФСК и Холдингу МРСК финансировать свои инвестиционные программы без необходимости со стороны государства повышения тарифов. В этом случае Роснефтегаз станет компанией, которая будет субсидировать российский сегмент передачи и распределения электроэнергии за счет дивидендов, которые Роснефтегаз получает от Роснефти и Газпрома (обе компании составляют существенную часть инвестиционного портфеля Роснефтегаза).

Алексей Исаков считает, что на данном этапе условия передачи ФСК и Холдинга МРСК в собственность Роснефтегаза пока не ясны, что создает неопределенность для миноритарных акционеров обеих компаний. Таким образом, мы считаем нецелесообразным выставлять какие-либо рекомендации по акциям ФСК и Холдинга МРСК ввиду высокой степени неопределенности.

«Золотой Рог».