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Финансовая группа БКС устраивает премьеру «БКС Премьера»
ВЛАДИВОСТОК, 19 апреля, ZRPRESS. Финансовая группа БКС продолжает укреплять свои позиции в Дальневосточном федеральном округе. Компания официально открывает офис нового формата во Владивостоке. И запускает новый розничный бренд «БКС Премьер» – первый банк, работающий по принципу персонального финансового планирования.
Обновленный офис БКС, расположенный в районе Тополиной аллеи по адресу пр-т "Красного Знамени", 23, позволит удовлетворить возрастающий спрос местного населения и бизнеса на широкий спектр услуг, таких как персональное финансовое планирование, консультирование юридических лиц, брокерское обслуживание на российском и международных финансовых рынках, интернет-трейдинг, информационно-аналитические услуги, доверительное управление, услуги добровольного пенсионного обеспечения и др.
Приведение офисов компании к единому стандарту направлено на формирование общенациональной сети доступных полнофункциональных офисов компании, где любому инвестору будет доступен полноценный комплекс услуг по сохранению и приумножению его вложений.
«БКС Премьер обеспечивает полную консультационную и технологическую поддержку клиента в финансовом направлении его жизни. Личный финансовый план разрабатывается для всех клиентов банка вне зависимости от суммы средств на счете», - рассказал директор представительства БКС Премьер Банка во Владивостоке Алексей Исаков.
Торжественное открытие офиса нового формата во Владивостоке состоится 20 апреля 2012 года в 12.00 в бизнес центре Fresh Plaza по адресу: Океанский проспект, 17. В рамках церемонии открытия офиса состоится пресс-конференция, на которой будут затронуты вопросы развития Приморья как финансового центра России в АТР в свете предстоящего саммита АТЭС, озвучены основные показатели деятельности Финансовой группы БКС в регионе и планы по дальнейшему развитию и усовершенствованию филиальной сети компании.
В этот день ведущие эксперты московского офиса компании БКС: руководитель направления «Развитие и внедрение технологии персонального финансового планирования» ФГ БКС Сергей Дейнека и начальник Управления развития продуктов управления активами Сергей Сулимов проведут уникальные семинары по Персональному финансовому планированию и Доверительному управлению. Начало семинаров в 14.00 и 17.00.
Приходите, у Вас появится уникальная возможность напрямую задать вопрос гуру финансового планирования!
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