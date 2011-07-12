Банк «Приморье» подвел итоги работы

Акционеры ОАО АКБ «Приморье» на годовом общем собрании, прошедшем 30 июня, подвели итоги деятельности банка за минувший год, утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность.

По итогам 2010 года собственный капитал Банка «Приморье» составил 1,970 млрд рублей (+18% по отношению к показателю предыдущего года), валюта баланса - 33,928 млрд рублей (+22%). Общий объем средств клиентов вырос в 1,63 раза до 15,86 млрд рублей, при этом средства предприятий составили 9,286 млрд рублей, что на 80,5% выше результата 2009 года. За это же время объем вкладов физических лиц вырос на 43,8%, до 6,577 млрд рублей.

Сумма чистых активов за год увеличилась на 80,4% и достигла 21,157 млрд рублей. Банк «Приморье» продемонстрировал лучший среди региональных банков края темп прироста данного показателя. По данным агентства «РосБизнесКонсалтинг» (РБК), Банк «Приморье» в 2010 году вошел в Тор100 самых прибыльных банков России, а также в Тор100 банков по объему депозитов юридических лиц.

Годовое общее собрание акционеров, в соответствии с рекомендациями совета директоров, приняло решение выплатить дивиденды по итогам работы Банка в 2010 году из расчета 1 200 рублей на одну акцию номинальной стоимостью 1 000 рублей и распределить полученную в 2010 году прибыль в сумме 307 953 437 рублей в следующем порядке: направить на выплату дивидендов - 300 млн рублей; прибыль в сумме 7 млн 953,437 тыс. рублей 81 коп. оставить в распоряжении банка.

Также в ходе общего собрания были избран новый состав совета директоров, в который вошли: заместитель председателя Законодательного Собрания Приморского края Владимир МАСЛОВСКИЙ, генеральный директор ООО «Остия» Павел ТУШАНОВСКИЙ, заведующий кафедрой экономической теорией ГОУ ВПО «Тихо-океанский государственный экономический университет» Виктор БЕЛКИН, председатель совета директоров ОАО «НБАМР» Сергей ПЕРЕДРИЙ, генеральный директор ЗАО «Дальинвестгрупп», помощник генерального директора по корпоративным вопросам, член совета директоров ОАО «НБАМР» Савелий ПОНОМАРЕНКО, генеральный директор и член совета директоров ОАО «НБАМР» Петр САВЧУК, директор юридической службы ОАО АКБ «Приморье», член правления Андрей БАГАЕВ.