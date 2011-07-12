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Холмсккомбанк пришел во Владивосток

12 Июля 2011, 02:21 | Владивосток

Во Владивостоке приступил к работе «Холмсккомбанк». На сегодняшний день Акционерный коммерческий банк «Холмск» (ЗАО) открыл один филиал в Южно-Сахалинске, несколько дополнительных офисов и один операционный офис во Владивостоке.

По словам заместителя генерального директора ЗАО «Холмсккомбанк», руководителя операционного офиса № 1 ЗАО «Холмсккомбанк» в г. Владивостоке Татьяны ТОЛСТУНОВОЙ, выход банка на рынок г. Владивостока - часть стратегии банка, направленной на развитие корпоративного бизнеса, а также укрепление позиций банка за счет расширения региона присутствия.

Операционный офис № 1 ЗАО «Холмсккомбанк» во Владивостоке предлагает своим клиентам полный комплекс банковских услуг универсального финансового института для юридических и физических лиц, в том числе расчетно-кассового обслуживания, хранения средств во вкладах в рублях и иностранной валюте, кредитование, валютно-обменные операции, международные и междугородние переводы и т.д.

Досье "ЗР"

Холмсккомбанк создан 17 октября 1990 года на паевой основе 50 промышленными предприятиями и организациями района на базе Холмского отделения «Агропромбанка СССР». С 2010 года банк имеет кредитный рейтинг В++. На 1 июля 2011 года уставный капитал банка составляет 180 млн рублей. Банк входит в Ассоциацию Российских Банков (АРБ) и Ассоциацию Российских Банков - членов ЕВРОПЕЙ. Банк является участником Системы страхования вкладов. Лицензия ЦБ РФ № 503 от 26 октября 1999 г.

Автор: По сообщениям пресс-службы банка
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