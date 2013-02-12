Сбербанк ОнЛ@йн: просто, удобно, быстро

В сервисе Сбербанка реализованы все возможности, обычно требующие посещения отделения банка.

Услуга Сбербанк ОнЛ@йн заняла первое место в рейтинге интернет-банков, составленном аналитическим агентством Markswebb Rank & Report. Более того, электронный сервис Сбербанка стал единственным, получившим в рейтинге оценку «А», означающую, что интернет-банк является полноценной заменой отделения банка.

В сервисе Сбербанк ОнЛ@йн реализованы все возможности, обычно требующие посещения отделения банка: платежи, переводы, погашение кредита, открытие вклада, заявка на кредит, блокировка карты и т.д. В рейтинге приняли участие 30 крупнейших универсальных розничных банков, работающих на территории РФ, имеющих интернет-банк на русском языке и предоставляющих физлицам широкий спектр услуг (как минимум размещение депозитов, выдачу кредитов и операции с валютой). В исследовании для определения потребностей клиентов - физических лиц - применялся трехсторонний подход: онлайн-опрос более 400 пользователей российских интернет-банков, фокус-группа из пользователей российских интернет-банков, экспертная оценка.

В функциональности, сочетающейся с удобством и простотой использования, Сбербанк ОнЛ@йн удалось убедиться и корр. «ЗР» на собственном опыте. В рамках программы по повышению финансовой грамотности населения, которую активно проводит банк, специалисты Приморского отделения Сбербанка провели «практическое занятие» для журналистов краевой столицы. Особая ценность такого «курса молодого бойца» заключается в теории, которая прочно закрепляется практикой.

Весь набор услуг для физических лиц, который предоставляет банк, представлен и на удобном интерфейсе Сбербанк ОнЛ@йн. Так, открытие или пополнение вклада - дело нажатия нескольких клавиш. Причем процентная ставка при открытии вклада через Интернет будет на 1% выше, чем при посещении отделения банка. Кроме того, не посещая офис банка, можно открыть ОМС в золоте, серебре, платине или палладии, что займет максимум 2 минуты. Оплата услуг ЖКХ, сотовой связи, штрафов, налогов или погашение кредитов (причем не только Сбербанка, но и других банков) посредством Сбербанк ОнЛ@йн - уже привычное дело для 86 тыс. человек - активных пользователей услуги в Приморском крае. Так же просто и удобно совершать переводы между счетами, вкладами и банковскими картами как в рамках Сбербанка, так и в рамках счетов и карт, открытых в других банках.

Еще один удобный сервис Сбербанк ОнЛ@йн - возможность получить подробную информацию о всех счетах, размерах остатка на карте, датах и суммах платежей по кредитам, совершенных операциях. И все это увидеть можно в виде диаграмм. Фактически перед пользователем открывается анализ его финансовых возможностей. Одним из немаловажных преимуществ сервиса является его безопасность. Для дополнительной защиты клиента введены специальные одноразовые пароли. Их можно получать автоматически при проведении операций в SMS-сообщении на мобильный телефон или заранее распечатать в банкомате или платежном терминале чек, содержащий серию из 20-ти паролей.

Кроме того, Сбербанк ОнЛ@йн доступен и на смартфонах. Функциональная система доступна на операционных системах IOS и Android, для этого выпущены соответствующие приложения. Данные приложения также позволяют осуществлять весь спектр операций, которые доступны в системе Сбербанк ОнЛ@йн, как, впрочем, и в отделении банка. Для первого входа в приложение потребуется указать идентификатор пользователя в Сбербанк ОнЛ@йн, который можно получить в любом банкомате Сбербанка. В дальнейшем для полного доступа к приложению достаточно просто указывать 5-значный ПИН-код, самостоятельно созданный при входе.

Как рассказала начальник отдела удаленных каналов обслуживания Приморского отделения №8635 ОАО «Сбербанк России» Светлана КАЛИНИНА, Сбербанк ОнЛ@йн как в мобильной, так и в обычной версиях - это удобный способ совершать все операции по карте в любое время суток, практически не отрываясь от дел, что значительно экономит время. Ведь не надо даже искать ближайший банкомат самообслуживания, т.к. фактически он находится у клиента в телефоне или на компьютере. Можно даже подать заявку на кредит, предварительно ознакомившись со всеми кредитными продуктами, и затем приехать в отделение банка для получения денег.

«С помощью сервиса можно создавать шаблоны, по которым в дальнейшем будут оплачиваться услуги. Например, ежемесячно мы оплачиваем счета за электроэнергию, водоснабжение, пополняем счет мобильного телефона и т.д. Руководствуясь при необходимости инструкцией, создаем шаблон, а затем просто выбираем нужный, вводим сумму, которую необходимо перечислить поставщику услуг, при необходимости распечатываем чек - на этом операция заканчивается. На мой взгляд, это намного удобнее, чем идти в отделение банка и тратить на это час и более своего времени», - поясняет Светлана Калинина.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 08.08.2012.

Анна РЫКОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.