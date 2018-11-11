"Никакой любви к Родине. Это же бизнес..."

Офшорные олигархи могут, конечно, перевести и держать свои капиталы на острове Русском, но только до того момента, когда на Западе для них снова хоть немного «потеплеет»

Оказывается, в 2017 году, согласно Росстату, произошло снижение социального неравенства до минимума с 2006-го. Якобы «инфляция для бедных» - рост стоимости минимальной потребительской корзины - оказалась ниже как общей инфляции, достигшей исторического минимума в 2,5%, так и «инфляции для богатых», пишет сайт Царьград.

В 2019 году инфляция ускорится, в то время как рост зарплат замедлится. Никаких предпосылок для сокращения неравенства нет, считают в Институте социально-экономических проблем народонаселения РАН. Причина - доходы 25% наименее обеспеченных граждан вообще не растут. Более того, они снижаются.

При этом состоятельные граждане продолжают наращивать свои капиталы. Расслоение российского социума по доходам значительно острее, чем пресловутая разница между 10% богатых и 10% бедных.

Концептуальный вариант нивелирования сложной социальной ситуации – репатриация капиталов, которые офшорная аристократия вывезла из России. Пока прогнозы неутешительные. Так, в ВЭБе предполагают, что по итогам года более $60 млрд будет выведено из нашей страны.

Правда, ожидание нового пакета антироссийских санкций может создать серьезные трудности для толстосумов на Западе. Российский олигархат все чаще испытывает сложности за рубежом. Наших богачей обвиняют в коррупции, в их отношении ведутся расследования, их активы оказываются под угрозой.

Президент Центра системного прогнозирования Дмитрий Митяев рассказал Царьграду, что происходящее может привести к беспрецедентному изменению бизнес-ландшафта в России, и самое главное – к репатриации ранее выведенных капиталов.

«Ведь на Западе либо конфискуют «нажитое непосильным трудом» (очевидно, что все правовые аспекты защиты частной собственности посланы куда подальше, действуют принципы «вы из России, значит, ваши активы стали нашими»), либо вынудят предать интересы страны, где активы находятся», - заявил эксперт.

Между тем, как говорится, «первый пошел». Совет директоров «Русала» планирует сменить юрисдикцию: вместо острова Джерси компания может переехать в специальный административный район (читай – российский офшор) на острова Октябрьский или Русский.

Правда, для завершения перерегистрации потребуется одобрение официальной Москвы и целый ряд процедур. Кроме того, перевод компании на территорию России может вообще не состояться, т.к. это зависит от многих факторов.

Общественный омбудсмен по правам предпринимателей Александр Хуруджи уверен, что господин Дерипаска, как владелец крупного актива, оценивает риски своего бизнеса, «и риски на Западе, на его взгляд, видимо, уже гораздо выше, чем риски возврата капитала».

Что касается оговорки, что переезд может и не состояться, омбудсмен предположил, что это может быть связано с длительным «утрясанием» юристами деталей сделки. «Но основой этого процесса, я думаю, является именно опасность нахождения капитала за границей», - считает господин Хуруджи.

«Любой бизнес ищет там, где ему выгоднее, где можно сохранить свои активы и капиталы, - указал Царьграду предприниматель, член президиума московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Юрий Савелов. - Сейчас они предпочитают Россию, Калининград, свободную экономическую зону. Если примут это решение, значит, они считают, это положительно для бизнеса «Русала».

Бизнесмен заявил, что никто никуда не собирался возвращаться, но внешние обстоятельства заставляют их это делать. «Они еще выбирают варианты, - иронизирует господин Савелов. - Первый вариант - это Россия. Переименоваться с английского на русский и перейти сюда. Если они выбирают какое-то другое место, нужна прозрачность, сложности определенные возникают чисто экономические. Никакой политики, никакой любви к Родине. Это же бизнес».

Эксперты, опрошенные Царьградом, уверены: если олигархи возвращаются в Россию, значит, им это выгодно. Никаким патриотизмом здесь не пахнет. Согласитесь, несколько странно, когда крупные активы, например, связанные с энергетикой и расположенные в российской Сибири, являются офшорами и не платят необходимый объем налогов.

«Если им позволено работать в офшоре, они там и работают, - указал Юрий Савелов. - Обороты холдинга Дерипаски - 15 млрд долларов, если даже они сэкономят 5% от неуплаты налогов, это 750 млн долларов. Серьезная цифра. Вот они и смотрят, где им выгоднее базироваться».

Но не всегда лишь экономический смысл имеет регистрация компании в офшоре. Порой важнее возможность скрывать бенефициаров. В этом смысле подразумевается большая защищенность инвестиций.

«В зависимости от того, в какой офшорной юрисдикции находится компания, у тебя, соответственно, суды происходят либо в Лондоне, либо еще где-то, - рассказывает Александр Хуруджи. - То есть здесь два момента: защита капитала, на кого он оформляется, и как платить налоги».

По словам омбудсмена, что касается компании Дерипаски, там процедура достаточно прозрачная, и налоги действительно платятся. Вопрос во владении.

«Будут переводиться активы, прежде всего, на мой взгляд, именно по процедуре владения, а налоги и все, что можно было с них собрать, поскольку это очень крупная рыба, она, как правило, достаточно качественно контролировалась длительный период, лет 8, поэтому сейчас стоит вопрос выбора юрисдикции для большей защищенности капитала. Именно поэтому они возвращаются. Не столько из-за налогов», - считает господин Хуруджи.

Экономист Михаил Делягин утверждает, что большинство наших олигархов обогатились в «лихие» 90-е: «Российское государство, по моим ощущениям, создавалось в 90-х как инструмент разграбления советского наследства и уничтожения данной территории в интересах личного обогащения. И задача выполняется достаточно успешно, несмотря ни на какие усилия».

Толстосумы, «заработавшие» в России свои миллиарды, просто оказавшись в нужном месте в нужное время, теперь категорически не признают российскую юрисдикцию. Потому что здесь, как они говорят, «капиталу невозможно гарантировать его сохранение».

Они платят совершенно иную фискальную нагрузку, нежели компании, которые зарегистрированы в материнской части России. Они и дальше не будут платить тот объем налогов, которые здесь платят, когда окажутся (если окажутся) в специальных административных районах – отечественных офшорах. Чем эти дельцы заслужили подобное «особое» отношение?

Всем известно, что сегодняшние олигархи – это вчерашние чиновники и дельцы из 90-х, которые смогли прибрать к рукам «прихватизированное» ими народное добро. «Если взять любого олигарха, у которого больше 10 млн долларов, я хотел бы посмотреть, на каком бизнесе так можно заработать. На скачках что ли выиграл?» - удивляется Юрий Савелов.

Господин Хуруджи считает, что бизнес бежит из России из-за непонятных «правил игры». «Основной посыл, который дает бизнес все время, - определите понятные правила игры. Один раз их установите и больше не меняйте, - говорит омбудсмен. - Приняли закон, пускай он плохой, но не меняйте его. Но постоянно происходят изменения. И из-за этого люди ищут ту юрисдикцию, в которой им можно выживать».

Юрий Савелов сделал акцент на том, что в России бизнесу приходится именно выживать, и не только из-за высоких налогов и меняющихся правил игры. «Последние 10-15 лет, если вы зарабатывали на рынке больше 2-3 млрд рублей в каком-то узком секторе экономики, вы сразу становились интересны. Во-первых, конкурентам, которые могут заказать силовикам сфабриковать любое дело. Чтобы вас из этого бизнеса убрать, на вас нужно завести уголовное дело», - заявил господин Савелов.

По словам предпринимателей, в России до сих пор остались отголоски того, что если у кого есть деньги, их надо отнять. Постоянно появляются новые желающие заработать много и быстро. «А где их взять просто так? Из казны уже так легко не возьмешь. Значит, нужно большому бизнесу с кем-то делиться. С той же армией чиновников. А как по-другому? На тебя заведут уголовное дело или что-то поднимут и скажут: откажитесь от каких-то активов», - указал Савелов.

В то же время предприниматель оговорился, что не все бизнесмены заработали свои деньги честно. «Они не все прозрачные и пушистые. Основная масса все равно была добыта не совсем честным путем, - указал Савелов. - Или добыты честным путем, но не заплачены налоги».

Остается открытым вопрос: что будет дальше с нашей офшорной аристократией? Фактически страну делят на две части: с одной стороны, специальные административные районы, то есть внутренние офшоры с льготным налоговым режимом, с другой - основная часть страны, где по полной программе повышаются НДС, акцизы и другие поборы.

Складывается впечатление, что другой альтернативы, кроме как вернуться в Россию, у нашего олигархата нет. Но цифры и факты говорят о том, что отток капитала из страны идет по нарастающей. Похоже, что наша т.н. «аристократия» как владела, так и будет владеть активами в России, как была в иностранной юрисдикции, так и сохранится в ней.

Те, кого прижмут, перейдут в российские САРы с особым режимом налогообложения, со слепым трастом и со всеми остальными опционами, которые дают офшоры.

Чтобы бизнес не бежал за бугор, предприниматели считают, в стране нужно создать условия, чтобы бизнесмены выбирали «не из двух зол меньшее, а чтобы выбирали здесь лучшее».

«Вера должна быть в закон, - резюмирует господин Хуруджи. - Бизнес должен знать, что он объективен. Люди, которые хотят возвращать капиталы на родину, говорят только одно: дайте нам объективность. Больше они ничего не требуют».