Перед долларом открываются перспективы роста до 33,50

На азиатских торгах доллар удерживает занятые в пятницу высоты. На утренних торгах курс валюты практически не изменился, и сегодня не следует ожидать сколько-нибудь серьезных движений на рынках, считает Дмитрий Тремасов, аналитик БКС Форекс. В США сегодня банковский выходной, выходов важных экономических новостей не запланировано ни в Америке, ни в Европе.

Самым ожидаемым новостным событием сейчас является завтрашнее выступление глав региональных отделений Федрезерва. Ожидается, что они выскажутся о монетарной политике на ближайшее время.

EUR/USD

В ближайшие дни евро может балансировать между достигнутым минимумом 1,33 и уровнем 1,3440, пробитым 7 ноября. В случае коррекции единой валюты до верхней отметки и отсутствии позитивных новостей из Европы спекулянты предпримут новую атаку на евро.

USD/RUB

Уровень 32,50, который так долго не сдавался, наконец-то пройден и перед долларом по отношению к рублю открываются перспективы роста до 33,50. В случае временной коррекции по доллару участники торгов постараются нарастить покупки валюты на отметке 32.50 или чуть ниже. Сценарий роста нарушается при закрытии любого из торговых дней ниже 33,40.

EUR/RUB

Единая валюта находится под давлением в последние дни, но по отношению к рублю ее позиции в целом несколько лучше. Длящееся более месяца боковое движение курса в коридоре 43 -44 рубля уже порядком надоело участникам. В этих условиях можно наблюдать на рынке только одну идею – покупку валюты при заходе курса в нижнюю половину диапазона, то есть под отметку 43,40. Участники пересмотрят эту схему работы только если евро уверенно уйдет ниже 43 рублей, но в ближайшее время предпосылок к этому нет.

ZRPRESS.RU, Владивосток.