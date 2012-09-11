Пять причин и выгод открыть вклад в СКБ-банке

Вклад в СКБ-банке – это не только надежный способ сберечь, но еще и приумножить свои накопления. Мы нашли еще как минимум пять выгодных причин открыть вклад в СКБ-банке.

Памятка вкладчика

Если кредит можно взять в любом банке, не задумываясь о том, сколько он работает на рынке, то размещая вклад, вы фактически доверяете банку свои сбережения. А это значит, что он должен быть надежным и стабильным. Вот несколько рекомендаций, как выбрать банк, которому можно доверить свои деньги:

1. Наличие страхования вкладов. Отдавая свои деньги банку, каждый вкладчик может рассчитывать на страхование своего вклада. Надежный банк обязательно должен быть включен в систему обязательного страхования Агентства страхования вкладов (АСВ). Соответствующее свидетельство должно быть на информационном стенде банка.

2. Возможность досрочного снятия вклада. Иногда случаются жизненные ситуации, которые могут повлиять на решение снять деньги досрочно. При открытии депозита вкладчик подписывает соглашение с банком, в котором уточняется, что будет с процентами при снятии капитала раньше времени. Лучше отдать предпочтение банку, который при досрочном изъятии вклада не лишает клиента процентов.

3. Опыт работы на рынке. Чем крупнее банк, тем он надежнее – в этом есть доля истины. Следует обязательно поинтересоваться, сколько лет кредитная организация присутствует на рынке, какая у нее репутация.

Выгода №1: Мы относимся к деньгам по-хозяйски!

Один из самых популярных вкладов СКБ-банка «Хозяин!!» предназначен для людей, которые к деньгам относятся основательно и планируют долгосрочное инвестирование денежных средств. Максимальная процентная ставка по этому вкладу гораздо выше уровня инфляции.

Выгода №2: Мы позаботимся о вас на пенсии!

Очень популярный депозит «Пенсионный», которому отдают предпочтение пожилые вкладчики СКБ-банка, стал еще привлекательнее. Теперь он оформляется на еще более длительный срок с пролонгацией, что очень удобно. Кстати, переводить пенсии на этот вклад можно сразу из Пенсионного фонда. Депозит очень прост и удобен в использовании: вкладчик может пополнять этот вклад, а также по необходимости снимать с него денежные средства без потери капитализированных процентов в любой день. Вклад «Пенсионный» может оформить каждый гражданин по предъявлению пенсионного удостоверения либо достигший возраста 54 лет.

Выгода №3: Поможем потратить вовремя!

Если вы хотите накопить денег к определенной дате, например, к отпуску, праздникам или дню рождения, или вы планируете крупную покупку и необходимо сберечь и приумножить большую сумму - новый вклад СКБ-банка «Счастливая монета» - отличный выбор. Это пополняемый депозит с возможностью совершать приходные и расходные операции. Теперь он стал еще выгоднее в связи с продлением срока действия максимальной процентной ставки аж в 3 раза! Ну и самое главное – ваши сбережения будут надежно храниться в банке, где деньгам не страшны ни квартирные воры, ни большие потери в связи с инфляцией, ни спонтанный шопинг!

Выгода №4: Вы не потеряете ни копейки!

В жизни бывают непредвиденные обстоятельства, когда могут потребоваться деньги: например, у вас внезапно появилась возможность недорого приобрести недвижимость. В этом случае вы можете досрочно изъять свой вклад без потери капитализированных процентов, а по вкладу «Хозяин» - с начислением процентной ставки, соответствующей сроку фактического нахождения вклада в банке. Мы бережем ваши деньги на всех этапах нашего сотрудничества!

Выгода №5: Вы можете выиграть джип!

Специально для своих клиентов СКБ-банк объявил творческий конкурс, главный приз которого – красный джип. Для участия в творческом конкурсе вам необходимо в период с 11.06.2012 г. по 11.12.2012 г. заключить в подразделении ОАО «СКБ-банк» договор любого из следующих банковских вкладов: «Счастливая монета», «Пенсионный», «Хозяин!!», а также остроумно закончить фразу «Если бы у меня был Jeep...». Заключенный договор должен действовать на дату определения победителя. Ответы принимаются в любой форме, в том числе на адрес info@skbbank.ru. А 12 декабря 2012 года в 12 часов по московскому времени в преддверии Нового года комиссия в Екатеринбурге определит и торжественно назовет имя победителя конкурса. Автомобиль Jeep может стать вашим!

Отметим, что СКБ-банк подтверждает свою надежность на рынке уже почти 22 года. Более 1 миллиона клиентов по всей России доверяют ему свои деньги. На сегодняшний день СКБ-банк входит в ТОП-30 крупнейших банков в стране по количеству и объемам вкладов. С ноября 2004 года СКБ-банк – участник государственной системы страхования вкладов, а это значит, ваши сбережения застрахованы и гарантированы государством.

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