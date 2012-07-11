Во Владивостоке переехал дополнительный офис №4 филиала ББР Банка

Филиал ББР Банка во Владивостоке сообщает об изменении местонахождения ДО №4 с 9 июля 2012 года.

Новый адрес ДО №4: Российская Федерация, 690002, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостоку, 88

Другие банковские реквизиты ДО №4 остаются без изменений.

Банкомат банка находится по новому адресу.

Телефон: (423)222-71-71

423) 237-48-59

www.bbr.ru

лицензия ЦБ РФ 2929 от 15.03.2012г.

"Золотой Рог".