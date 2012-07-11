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Во Владивостоке переехал дополнительный офис №4 филиала ББР Банка
11 Июля 2012, 18:11 | Владивосток
Филиал ББР Банка во Владивостоке сообщает об изменении местонахождения ДО №4 с 9 июля 2012 года.
Новый адрес ДО №4: Российская Федерация, 690002, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостоку, 88
Другие банковские реквизиты ДО №4 остаются без изменений.
Банкомат банка находится по новому адресу.
Телефон: (423)222-71-71
423) 237-48-59
лицензия ЦБ РФ 2929 от 15.03.2012г.
"Золотой Рог".
Автор: По сообщениям пресс-служб
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