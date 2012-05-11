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Для малого бизнеса Владивостока стартовала банковская акция
С 1 мая по 31 июля 2012 года НОМОС-РЕГИОБАНК проводит специальную акцию «Победный счет», в рамках которой юридические лица и индивидуальные предприниматели во Владивостоке и Биробиджане смогут в течение 6 месяцев бесплатно пользоваться услугами расчетно-кассового обслуживания.
Для участников акции «ПОБЕДНЫЙ СЧЕТ» бесплатно:
- Открытие первого, второго и последующих счетов
- Оформление карточек с образцами подписей и оттиска печати
- Заверение копий документов
- Подключение к системе БАНК-КЛИЕНТ
- Ведение счета в течение первых 6 месяцев с даты открытия (по истечении 6 календарных месяцев с даты открытия расчетного счета в рамках акции клиент переводится на соответствующий региональный тариф операционного офиса).
Дополнительные бонусы для участников акции «ПОБЕДНЫЙ СЧЕТ!»
- Выпуск привилегированной банковской карты Visa Gold или Classic (по выбору клиента) одному из лиц, указанных в карточке образцов подписей и имеющему право первой подписи без комиссии за обслуживание банковского счета в течение первого года и без первоначального взноса. Заявление принимается с даты открытия счета по 31.07.2012 года включительно.
- Выпуск до 10 карт Visa Electron в рамках обслуживания «зарплатного проекта» без комиссии за обслуживание банковского счета в течение первого года и без первоначального взноса. Заявление принимается с даты открытия счета по 31.12.2012 года включительно.
- Возможность предоставления продукта «Лайт-Овердрафт» по упрощенной процедуре рассмотрения и оформления в период проведения акции +1 месяц.
Участниками акции могут стать новые клиенты малого бизнеса – юридические и физические лица – индивидуальные предприниматели, а также физические лица, занимающиеся в установленном законодательством порядке частной практикой клиенты, открывшие расчетные счета во Владивостокском/Биробиджанском операционном офисе ОАО «НОМОС-РЕГИОБАНК» в период проведения акции. Условия акции не распространяются на клиентов, в отношении которых применяются процедуры банкротства или ликвидации, платежных агентов (субагентов)/ поставщиков. К категории МАЛЫЙ БИЗНЕС относятся клиенты с годовым объемом выручки до 300 млн рублей.
Ознакомиться с тарифным планом «Победный счет» можно в офисах НОМОС-РЕГИОБАНКа (г. Владивосток, Океанский пр-т, 17; г. Биробиджан, ул. Ленина, 16) либо на сайте.
Заявку на расчетно-кассовое обслуживание можно заполнить на сайте www.nomos-regiobank.ru.
«Дальневосточный капитал».
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