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Деловой форум ALFA BUSINESS WEEK "Точки роста вашего бизнеса"
20-21 апреля 2017 г. во Владивостоке пройдет масштабный деловой форум для малого бизнеса Alfa Business Week «Точки роста вашего бизнеса», сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Мероприятие адресовано предпринимателям, владельцам и директорам компаний малого бизнеса. В ходе форума известные российские эксперты в области маркетинга, продаж, интернет-продвижения, HR поделятся практическими советами и рекомендациями по развитию бизнеса. Участники мероприятия получат не только ценную практическую информацию и реальные кейсы из российской практики, но и уникальную возможность пообщаться со спикерами, бизнес-партнерами и потенциальными клиентами в непринужденной обстановке.
В числе экспертов форума:
• Игорь Манн, известный российский маркетолог;
• Алексей Иванов, генеральный директор агентства ISEE Marketing, партнер по обучению Яндекс; •
Оксана Бендюкова, эксперт-консультант и партнер по внешним проектам HeadHunter,
• Юрий Белканов, учредитель исследовательского центра «Стереомаркетинг»,
• Максим Нахабо, руководитель управления маркетинга СКБ Контур,
• Михаил Смолянов, основатель сервиса финансового учета «Финолог»,
• Вячеслав Прохоров, ведущий менеджер по работе с агентствами, Mail.Ru Group;
• Роман Тарасенко, предприниматель, основатель и генеральный директор сервиса «Кросту» и другие.
В ходе форума пройдет уникальная сессия «Сравни себя». Эксперты оценят 2-3 бизнес-проекта: разберут типичные ошибки, укажут на точки роста, дадут практические рекомендации для развития бизнеса. Регистрация и подробности на сайте мероприятия http://alfabusinessweek.ru/vladivostok17Мероприятие состоится по адресу: г. Владивосток, Семеновская, д. 29, отель «HYUNDAI», зал «Даймонд». Начало мероприятия в 10.00. Начало регистрации участников в 9.30.
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