Выбираем квартиру на «Ипотечной субботе» со Сбербанком!

Как взять ипотеку в Сбербанке по минимальной ставке? Какие льготы банк предусмотрел для молодых семей, участников зарплатных проектов и сотрудников аккредитованных предприятий? Чем привлекательна программа «Ипотека с государственной поддержкой» и как можно воспользоваться материнским капиталом при оформлении кредита?

Получить ответы на эти и другие вопросы, а также подать заявку на ипотечный кредит можно будет в ближайшую субботу 14 апреля. В этот день в 13 офисах Сбербанка в Приморье состоится акция «Ипотечная суббота». Помимо сотрудников банка, в ней примут участие ведущие риэлторы, застройщики и страховые компании региона. Они бесплатно проконсультируют всех желающих по вопросам приобретения недвижимости, расскажут об имеющихся на рынке предложениях и подберут оптимальный для клиента вариант.

Для жителей Владивостока также предусмотрены экскурсии на 7 строящихся объектов жилого фонда г.Владивостока. Это дома на ул. Карбышева, 12 (застройщик ООО «Южный квартал»), ул. Прапорщика Комарова, 56 (район Центра материнства и детства, группа компаний «Эскадра»), ул. Леонова, 66 (ООО «Далта-Восток-1»), пр-т Красного Знамени, 117 (кольцо Л.Толстого, группа компаний «Армада»), ул. К.Жигура, 54 (р-н 3-й Рабочей, ООО «Новый дом»). Планируются к осмотру целые жилые микрорайоны в районе пос. Зеленый («Радово», ООО «Косандра») и б. Патрокл (ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России). Представитель застройщика проведет всех желающих по объектам, многие из которых уже практически готовы. Участники экскурсии узнают обо всех деталях новостроек и лично осмотрят интересующее жилье. Для транспортировки участников будет организован комфортабельный автобус.

«Ипотечная суббота» будет проходить с 11:00 до 15:00 часов в офисах Сбербанка во Владивостоке, Уссурийске, Арсеньеве, Спасске-Дальнем, Дальнереченске, Лучегорске и Находке. Подробности можно узнать по тел. (423) 240-79-90 и 261-21-37.

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«Золотой Рог».