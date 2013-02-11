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Во Владивостоке средняя зарплата одного работающего в 2012 году увеличилась на 10,6%

11 Февраля 2013, 17:11 | Владивосток

Во Владивостоке средняя начисленная заработная плата одного работающего  в 2012 году, по оценке Приморскстата, составила  31,9 тыс. рублей.

По сравнению с 2011 годом она увеличилась на 10,6%, а ее реальный размер – на 4,7%.

Наиболее высокий уровень заработной платы отмечен в организациях финансовой деятельности; воздушного транспорта; по производству автомобилей; государственного управления и обеспечения военной безопасности.

Кроме того, на 1 января 2013 года численность пенсионеров, состоящих на учете в отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю, во Владивостоке составила 151 тыс. человек, из них работающих – 72 тыс. человека (48%). Средний размер назначенных месячных пенсий во Владивостоке составил 9782 рубля, что выше краевого уровня на 5%, сообщает Приморскстат.

Данные приводятся в документе "Основные социально-экономические показатели Владивостокского городского округа за 2012 год", опубликованном территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю.

Газета "Золотой Рог".

Автор: По сообщениям Приморскстата
Теги: зарплата  пенсии  Приморскстат 



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Комментарии

  • Швейк20:08, 11.02.2013#

    и кто этот счастливчик ?

  • Псевдоним20:13, 11.02.2013#

    Врете. У меня ничуть не изменилась. . .

  • 12320:32, 11.02.2013#

    Похоже на пиар статью. Как у нас здесь жить хорошо. Работаю за десятку-и её не платят. больничный тоже не оплачивают. никому не верю.

  • Vika02:36, 12.02.2013#

    Знакомый журналист дал мне сайт один gosdengi. tk там правительственный архив и архив на каждого гражданина, только он замаскирован под поиск утерянных людей, наверное чтобы не спалили и не закрыли его) Ввела я там ФИО дату рождения атниспам прошла и я осталась в шоке. Там столько информации про всех, где учусь, кем работаю, где работаю, мои доходы, а про наших чиновников вообще компроматы , доказательства, что они мошенники! Посмотрите http://gosdengi. tk , может что и нароете интересного на близких или чиновников.

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