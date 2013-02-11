Во Владивостоке средняя зарплата одного работающего в 2012 году увеличилась на 10,6%

Во Владивостоке средняя начисленная заработная плата одного работающего в 2012 году, по оценке Приморскстата, составила 31,9 тыс. рублей.

По сравнению с 2011 годом она увеличилась на 10,6%, а ее реальный размер – на 4,7%.

Наиболее высокий уровень заработной платы отмечен в организациях финансовой деятельности; воздушного транспорта; по производству автомобилей; государственного управления и обеспечения военной безопасности.

Кроме того, на 1 января 2013 года численность пенсионеров, состоящих на учете в отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю, во Владивостоке составила 151 тыс. человек, из них работающих – 72 тыс. человека (48%). Средний размер назначенных месячных пенсий во Владивостоке составил 9782 рубля, что выше краевого уровня на 5%, сообщает Приморскстат.

Данные приводятся в документе "Основные социально-экономические показатели Владивостокского городского округа за 2012 год", опубликованном территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю.

Газета "Золотой Рог".