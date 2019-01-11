Дерипаска пролетел мимо острова Русского

Из Приморья «тихой гавани» никак не получается

Как и прогнозировала газета «Золотой Рог», компании олигарха Олега ДЕРИПАСКИ не будут перерегистрированы в Специальном административном районе (САР), созданном на острове Русском во Владивостоке. А это значит, что из Приморья «тихой гавани» никак не получается. Сегодня на Русском скромно присутствует только ООО «Финвижн холдингс» совладельца банка «Восточный» Артема АВЕТИСЯНА.

САР на острове Октябрьский в Калининграде планирует зарегистрировать девять компаний в начале февраля. «Всех интересантов, которые подали документы, а их на сегодня девять, мы планируем зарегистрировать до 5 февраля. Это компании, которые входят в орбиту Олега Дерипаски, имеются и другие известные фамилии, которые тоже с нами работают. Как только процесс регистрации завершится, мы о них сообщим и назовем», - пояснил губернатор Калининградской области Антон АЛИХАНОВ.

Регистрацию резидентов будет проводить специально созданная местным правительством региональная компания «Корпорация развития Калининградской области».

В САР на острове Октябрьский планирует перейти холдинговая компания En+, контролирующая «РусАл» и «ЕвроСибЭнерго».

Досье газеты «Золотой Рог»

Президент РФ Владимир ПУТИН 6 августа 2018 года подписал пакет законов, позволяющих контролируемым россиянами офшорным компаниям перерегистрироваться в специальных административных районах России на островах Русском во Владивостоке и Октябрьском в Калининграде. Основная цель создания нового механизма - деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам РФ и владеющих активами в России, в том числе в качестве антисанкционной меры. Компании, сменившие таким образом иностранную юрисдикцию на юрисдикцию РФ, получат статус международной компании и смогут без ограничений совершать валютные операции и расчеты, а также пользоваться налоговыми льготами. В частности, для них устанавливаются сниженные ставки налога на прибыль по доходам, полученным ими в виде дивидендов и при продаже акций.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ) зарегистрировало Finvision Holdings Limited в качестве резидента САР в рамках IV Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Компания была зарегистрирована как юрлицо еще в июне 1974 года и до недавнего времени базировалась на Кипре. Уставный капитал на данный момент – 20,383 млн рублей, гендиректор – Юрий ГУСЕВ. «Финвижн Холдингс», получив статус международной компании и подписав соглашение об осуществлении деятельности в САР, взяла на себя обязательства в течение полугода вложить не менее 50 млн рублей в территорию. Учредитель компании, директор направления Агентства стратегических инициатив Артем Аветисян пояснил, что решение о переводе компании в Россию было принято в связи с рядом неудобств, с которыми компания сталкивалась на Кипре.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото ТАСС.