www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.92 р. 100 JPY: 61.79 р.
EUR: 77.13 р. 10 CNY: 99.15 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Экономика
Распечатать

Дерипаска отказался "прописываться" на острове Русском

11 Января 2019, 16:08 | Владивосток

Очередной громкий проект на злополучном острове, похоже, терпит крах

Как и прогнозировала газета «Золотой Рог», компании олигарха Олега ДЕРИПАСКИ не будут перерегистрированы в Специальном административном районе (САР), созданном на острове Русском во Владивостоке. А это значит, что из Приморья «тихой гавани» никак не получается. Сегодня на Русском скромно присутствует только ООО «Финвижн холдингс» совладельца банка «Восточный» Артема АВЕТИСЯНА.

САР на острове Октябрьский в Калининграде планирует зарегистрировать девять компаний в начале февраля. «Всех интересантов, которые подали документы, а их на сегодня девять, мы планируем зарегистрировать до 5 февраля. Это компании, которые входят в орбиту Олега Дерипаски, имеются и другие известные фамилии, которые тоже с нами работают. Как только процесс регистрации завершится, мы о них сообщим и назовем», - пояснил губернатор Калининградской области Антон АЛИХАНОВ.

Регистрацию резидентов будет проводить специально созданная местным правительством региональная компания «Корпорация развития Калининградской области».

В САР на острове Октябрьский планирует перейти холдинговая компания En+, контролирующая «РусАл» и «ЕвроСибЭнерго».

Досье газеты «Золотой Рог»

Президент РФ Владимир ПУТИН 6 августа 2018 года подписал пакет законов, позволяющих контролируемым россиянами офшорным компаниям перерегистрироваться в специальных административных районах России на островах Русском во Владивостоке и Октябрьском в Калининграде. Основная цель создания нового механизма - деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам РФ и владеющих активами в России, в том числе в качестве антисанкционной меры. Компании, сменившие таким образом иностранную юрисдикцию на юрисдикцию РФ, получат статус международной компании и смогут без ограничений совершать валютные операции и расчеты, а также пользоваться налоговыми льготами. В частности, для них устанавливаются сниженные ставки налога на прибыль по доходам, полученным ими в виде дивидендов и при продаже акций.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ) зарегистрировало Finvision Holdings Limited в качестве резидента САР в рамках IV Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Компания была зарегистрирована как юрлицо еще в июне 1974 года и до недавнего времени базировалась на Кипре. Уставный капитал на данный момент – 20,383 млн рублей, гендиректор – Юрий ГУСЕВ. «Финвижн Холдингс», получив статус международной компании и подписав соглашение об осуществлении деятельности в САР, взяла на себя обязательства в течение полугода вложить не менее 50 млн рублей в территорию. Учредитель компании, директор направления Агентства стратегических инициатив Артем Аветисян пояснил, что решение о переводе компании в Россию было принято в связи с рядом неудобств, с которыми компания сталкивалась на Кипре.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото ТАСС.

Автор: Олег Клименко
Теги: остров русский  олег дерипаска  налоги  офшор  "Русал" 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru